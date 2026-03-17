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Agenda de TV del miércoles: Champions League, Inter Miami, argentinos en el Masters 1000 de Miami y NBA

Fútbol exterior, tenis y básquetbol en la propuesta deportiva del día, disponible en las pantallas

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Con Cristian Romero y Julián Alvarez como protagonistas, la serie entre Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid por un octavo de final de la Champions League se definirá en Londres.
Con Cristian Romero y Julián Alvarez como protagonistas, la serie entre Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid por un octavo de final de la Champions League se definirá en Londres.JAVIER SORIANO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 18 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 14.45 Barcelona (España) vs. Newcastle (Inglaterra). Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports y Disney+
  • 17 Tottenham Hotspur (Inglaterra) vs. Atlético de Madrid (España). Octavo de final, encuentro de vuelta. ESPN y Disney+
  • 17 Liverpool (Inglaterra) vs. Galatasaray (Turquía). Octavo de final, choque de vuelta. ESPN 2 y Disney+
  • 17 Bayern München (Alemania) vs. Atalanta (Italia). Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports 2 y Disney+

Concacaf Champions Cup

  • 20 Inter Miami vs. Nashville. Octavo de final, encuentro de vuelta. ESPN
Inter Miami recibirá a Nashville en el desquite de la serie de octavos de final de la Concacaf Champions Cup, que no tuvo goles en el primer partido.
Inter Miami recibirá a Nashville en el desquite de la serie de octavos de final de la Concacaf Champions Cup, que no tuvo goles en el primer partido.JOHNNIE IZQUIERDO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Europa League

  • 12 Sporting Braga (Portugal) vs. Ferencváros (Hungría). Octavo de final, choque de vuelta. ESPN 3 y Disney+

TENIS

Miami Open

  • 12 La primera rueda. ESPN 2 y Disney+
  • 16.40 La primera rueda. ESPN 3 y Disney+
  • 20 La primera rueda. ESPN 2 y Disney+
Francisco Comesaña se medirá con el chileno Alejandro Tabilo en su estreno en el Masters 1000 de Miami.
Francisco Comesaña se medirá con el chileno Alejandro Tabilo en su estreno en el Masters 1000 de Miami.JoaoPires - Prensa Rio Open

BÁSQUETBOL

NBA

  • 20 Golden State Warriors vs. Boston Celtics. ESPN 3 y Disney+
  • 22.30 Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets. ESPN 3 y Disney+

Liga Nacional

  • 22 La Unión (Formosa) vs. Independiente (Oliva). TyC Sports
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