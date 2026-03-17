Agenda de TV del miércoles: Champions League, Inter Miami, argentinos en el Masters 1000 de Miami y NBA
Fútbol exterior, tenis y básquetbol en la propuesta deportiva del día, disponible en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 18 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 14.45 Barcelona (España) vs. Newcastle (Inglaterra). Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports y Disney+
- 17 Tottenham Hotspur (Inglaterra) vs. Atlético de Madrid (España). Octavo de final, encuentro de vuelta. ESPN y Disney+
- 17 Liverpool (Inglaterra) vs. Galatasaray (Turquía). Octavo de final, choque de vuelta. ESPN 2 y Disney+
- 17 Bayern München (Alemania) vs. Atalanta (Italia). Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports 2 y Disney+
Concacaf Champions Cup
- 20 Inter Miami vs. Nashville. Octavo de final, encuentro de vuelta. ESPN
Europa League
- 12 Sporting Braga (Portugal) vs. Ferencváros (Hungría). Octavo de final, choque de vuelta. ESPN 3 y Disney+
TENIS
Miami Open
- 12 La primera rueda. ESPN 2 y Disney+
- 16.40 La primera rueda. ESPN 3 y Disney+
- 20 La primera rueda. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
NBA
- 20 Golden State Warriors vs. Boston Celtics. ESPN 3 y Disney+
- 22.30 Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets. ESPN 3 y Disney+
Liga Nacional
- 22 La Unión (Formosa) vs. Independiente (Oliva). TyC Sports
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