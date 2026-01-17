LA NACION

Agenda de TV del sábado: River, San Lorenzo, United - City, Abierto de Australia y LAAC con argentinos

Fútbol sudamericano y del Viejo Continente, el inicio del primer torneo de Grand Slam de tenis, golf y básquetbol en el menú del día

River afrontará su segundo compromiso de la pretemporada, que será un clásico: frente a Peñarol, en Uruguay.
River afrontará su segundo compromiso de la pretemporada, que será un clásico: frente a Peñarol, en Uruguay.Gaston Britos

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 17 de enero de 2026.

FÚTBOL

Serie Río de la Plata

  • 18 Defensor Sporting (Uruguay) vs. Unión. ESPN Premium y Disney+
  • 20 San Lorenzo de Almagro vs. Cerro Porteño (Paraguay). ESPN Premium y Disney+
  • 22 Peñarol (Uruguay) vs. River Plate. Disney+

Liga de España

  • 10 Real Madrid vs. Levante. DSports (1610)
  • 14.30 Osasuna vs. Oviedo. DSports (1610)
  • 12 Mallorca vs. Athletic Bilbao. ESPN 3 y Disney+

Premier League

  • 9.30 Manchester United vs. Manchester City. ESPN y Disney+
  • 12 Chelsea vs. Brentford. ESPN y Disney+
  • 12 Leeds vs. Fulham. Disney+
  • 12 Liverpool vs. Burnley. Disney+
  • 12 Sunderland vs. Crystal Palace. Disney+
  • 12 Tottenham Hotspur vs. West Ham United. Disney+
  • 14.30 Nottingham Forest vs. Arsenal. ESPN y Disney+
City e United sostendrán un capítulo del clásico de Manchester por la Premier League.
City e United sostendrán un capítulo del clásico de Manchester por la Premier League.Ash Donelon - Manchester United

Serie A

  • 11 Udinese vs. Inter. ESPN 2 y Disney+
  • 14 Napoli vs. Sassuolo. ESPN 2 y Disney+
  • 16.30 Cagliari vs. Juventus. ESPN 2 y Disney+

Ligue 1

  • 13 Lens vs. Auxerre. Disney+
  • 15 Toulouse vs. Nice. Disney+

Eredivisie

  • 12.30 Ajax vs. Go Ahead. Disney+

Bundesliga

  • 11.30 Borussia Dortmund vs. St. Pauli. Disney+
  • 11.30 Wolfsburg vs. Heidenheim 1846. Disney+
  • 11.30 Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen. Disney+
  • 11.30 Köln vs. Mainz 05. Disney+
  • 11.30 Hamburger vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
  • 14.30 Leipzig vs. Bayern München. ESPN 3 y Disney+

TENIS

Abierto de Australia

  • 21 y 22 La primera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
Los trofeos femenino y masculino del Abierto de Australia de tenis, en manos de una alcanzapelotas y el italiano Jannik Sinner; el primer certamen de Grand Slam se pondrá en marcha en la noche del sábado de Argentina.
Los trofeos femenino y masculino del Abierto de Australia de tenis, en manos de una alcanzapelotas y el italiano Jannik Sinner; el primer certamen de Grand Slam se pondrá en marcha en la noche del sábado de Argentina.DAVID GRAY - AFP

GOLF

  • 13 Latin American Amateur Championship. La tercera vuelta. ESPN 4 y Disney+
Ramiro Pérez Orliacq, Mateo Pulcini, Andrés Schönbaum (h.) y Leandro Mihaich, cuatro de los seis argentinos que compiten en el LAAC de 2026 en Perú.
Ramiro Pérez Orliacq, Mateo Pulcini, Andrés Schönbaum (h.) y Leandro Mihaich, cuatro de los seis argentinos que compiten en el LAAC de 2026 en Perú.Emir Diamante

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 14 Málaga vs. Granada. Fox Sports

Champions League Americas

  • 19 Flamengo (Brasil) vs. Obras Sanitarias. DSports 2 (1612)
