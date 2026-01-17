Agenda de TV del sábado: River, San Lorenzo, United - City, Abierto de Australia y LAAC con argentinos
Fútbol sudamericano y del Viejo Continente, el inicio del primer torneo de Grand Slam de tenis, golf y básquetbol en el menú del día
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 17 de enero de 2026.
FÚTBOL
Serie Río de la Plata
- 18 Defensor Sporting (Uruguay) vs. Unión. ESPN Premium y Disney+
- 20 San Lorenzo de Almagro vs. Cerro Porteño (Paraguay). ESPN Premium y Disney+
- 22 Peñarol (Uruguay) vs. River Plate. Disney+
Liga de España
- 10 Real Madrid vs. Levante. DSports (1610)
- 14.30 Osasuna vs. Oviedo. DSports (1610)
- 12 Mallorca vs. Athletic Bilbao. ESPN 3 y Disney+
Premier League
- 9.30 Manchester United vs. Manchester City. ESPN y Disney+
- 12 Chelsea vs. Brentford. ESPN y Disney+
- 12 Leeds vs. Fulham. Disney+
- 12 Liverpool vs. Burnley. Disney+
- 12 Sunderland vs. Crystal Palace. Disney+
- 12 Tottenham Hotspur vs. West Ham United. Disney+
- 14.30 Nottingham Forest vs. Arsenal. ESPN y Disney+
Serie A
- 11 Udinese vs. Inter. ESPN 2 y Disney+
- 14 Napoli vs. Sassuolo. ESPN 2 y Disney+
- 16.30 Cagliari vs. Juventus. ESPN 2 y Disney+
Ligue 1
- 13 Lens vs. Auxerre. Disney+
- 15 Toulouse vs. Nice. Disney+
Eredivisie
- 12.30 Ajax vs. Go Ahead. Disney+
Bundesliga
- 11.30 Borussia Dortmund vs. St. Pauli. Disney+
- 11.30 Wolfsburg vs. Heidenheim 1846. Disney+
- 11.30 Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen. Disney+
- 11.30 Köln vs. Mainz 05. Disney+
- 11.30 Hamburger vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
- 14.30 Leipzig vs. Bayern München. ESPN 3 y Disney+
TENIS
Abierto de Australia
- 21 y 22 La primera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
GOLF
- 13 Latin American Amateur Championship. La tercera vuelta. ESPN 4 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 14 Málaga vs. Granada. Fox Sports
Champions League Americas
- 19 Flamengo (Brasil) vs. Obras Sanitarias. DSports 2 (1612)
