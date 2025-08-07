LA NACION

Agenda de TV del viernes: torneo Clausura, Masters 1000 de Cincinnati y Grillo en los playoffs

Fútbol local y exterior, tenis y golf, en la propuesta deportiva del día

Mariano Navonese se medirá con el australiano Adam Walton en la etapa inicial del Masters 1000 de Cincinnati.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 8 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Tigre vs. Huracán. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21 Newell’s vs. Central Córdoba. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 21.15 Lanús vs. Talleres. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Seguirá el torneo Clausura, en el que Tigre recibirá a Huracán por la cuarta fecha.
Championship

  • 16 Birmingham City vs. Ipswich Town. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

  • 12 La primera rueda: Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Kei Nishikori (Japón) y Thiago Tirante (Argentina) vs. Luca Nardi (Italia), Francisco Comesaña (Argentina) vs. Jaume Munar (España) y Mariano Navone (Argentina) vs. Adam Walton (Australia). ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 20 La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

GOLF

PGA Tour

  • 15 St. Jude Championship. La segunda vuelta, con Emiliano Grillo. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
Emiliano Grillo mira expectante el panorama en el St. Jude Championship, en el que tuvo un comienzo correcto con miras a clasificarse para el siguiente torneo de los playoffs del PGA Tour.
