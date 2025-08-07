Agenda de TV del viernes: torneo Clausura, Masters 1000 de Cincinnati y Grillo en los playoffs
Fútbol local y exterior, tenis y golf, en la propuesta deportiva del día
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 8 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Tigre vs. Huracán. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21 Newell’s vs. Central Córdoba. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 21.15 Lanús vs. Talleres. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Championship
- 16 Birmingham City vs. Ipswich Town. Disney+
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 12 La primera rueda: Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Kei Nishikori (Japón) y Thiago Tirante (Argentina) vs. Luca Nardi (Italia), Francisco Comesaña (Argentina) vs. Jaume Munar (España) y Mariano Navone (Argentina) vs. Adam Walton (Australia). ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 20 La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
GOLF
PGA Tour
- 15 St. Jude Championship. La segunda vuelta, con Emiliano Grillo. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
