Agenda de TV y streaming del domingo: el sub 20 en la final del Mundial, Colapinto y el clásico platense
Fútbol internacional y exterior, torneo Clausura, Fórmula 1 y polo en el menú deportivo de la jornada, por televisión e internet
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 19 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Mundial Sub 20
- 20 Argentina vs. Marruecos, la final. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)
Torneo Clausura
- 15 Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 15 Sarmiento vs. Vélez Sarsfield. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 18 San Martín vs. Independiente. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 18 Rosario Central vs. Platense. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Premier League
- 10 Tottenham Hotspur vs. Aston Villa. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 12.30 Liverpool vs. Manchester United. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
Liga de España
- 9 Elche vs. Athletic Bilbao. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 16 Getafe vs. Real Madrid. Dsports (610/1610 HD)
Serie A
- 7.30 Como vs. Juventus. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 10 Cagliari vs. Bologna. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 10 Genoa vs. Parma. Disney+
- 13 Atalanta vs. Lazio. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
- 15.30 Milan vs. Fiorentina. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 16 La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
POLO
Abierto de Tortugas
- 13 La Ensenada vs. La Hache Cría y Polo. Disney+
- 16 UAE vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú. Disney+
