Agenda de TV y streaming del domingo: el sub 20 en la final del Mundial, Colapinto y el clásico platense

Fútbol internacional y exterior, torneo Clausura, Fórmula 1 y polo en el menú deportivo de la jornada, por televisión e internet

La selección argentina sub 20 definirá el Mundial de Chile contra Marruecos, en pos de la séptima corona juvenil para el fútbol nacional.
La selección argentina sub 20 definirá el Mundial de Chile contra Marruecos, en pos de la séptima corona juvenil para el fútbol nacional.

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 19 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Mundial Sub 20

  • 20 Argentina vs. Marruecos, la final. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)

Torneo Clausura

  • 15 Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 15 Sarmiento vs. Vélez Sarsfield. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 18 San Martín vs. Independiente. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 18 Rosario Central vs. Platense. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Gimnasia visitará a Estudiantes en el clásico de La Plata, por el torneo Clausura.
Gimnasia visitará a Estudiantes en el clásico de La Plata, por el torneo Clausura.

Premier League

  • 10 Tottenham Hotspur vs. Aston Villa. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 12.30 Liverpool vs. Manchester United. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+

Liga de España

  • 9 Elche vs. Athletic Bilbao. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 16 Getafe vs. Real Madrid. Dsports (610/1610 HD)

Serie A

  • 7.30 Como vs. Juventus. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 10 Cagliari vs. Bologna. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 10 Genoa vs. Parma. Disney+
  • 13 Atalanta vs. Lazio. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
  • 15.30 Milan vs. Fiorentina. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 16 La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
Franco Colapinto afrontará desde el 15º puesto de largada la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos en Texas, después de obener el 14º en la sprint del sábado.
Franco Colapinto afrontará desde el 15º puesto de largada la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos en Texas, después de obener el 14º en la sprint del sábado.

POLO

Abierto de Tortugas

  • 13 La Ensenada vs. La Hache Cría y Polo. Disney+
  • 16 UAE vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú. Disney+
Facundo Pieres, la mayor estrella de Ellerstina-Indios Chapaleufú, que se enfrentará con UAE por un lugar en la final del Abierto de Tortugas.
Facundo Pieres, la mayor estrella de Ellerstina-Indios Chapaleufú, que se enfrentará con UAE por un lugar en la final del Abierto de Tortugas.
