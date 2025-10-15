LA NACION

Agenda de TV y streaming del miércoles: el sub 20 vs. Colombia, polo en Tortugas y Dallas vs. Lakers

El Mundial juvenil de Chile determinará sus finalistas, sigue la Triple Corona y hay un buen partido de pretemorada en EE. UU.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Argentina tratará de pasar a la definición del Mundial Sub 20 de Chile, en la semifinal frente a Colombia.
Argentina tratará de pasar a la definición del Mundial Sub 20 de Chile, en la semifinal frente a Colombia.RODRIGO ARANGUA - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 15 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Mundial Sub 20

  • 17 Marruecos vs. Francia, semifinal. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)
  • 20 Argentina vs. Colombia, semifinal. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)

POLO

Abierto de Tortugas

  • 13 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Hache Cría y Polo. Disney+
  • 16 UAE vs. La Ensenada. Disney+
Facundo Pieres en el aire, Ellerstina-Indios Chapaleufú se cruzará con La Hache Cría y Polo en el Abierto de Tortugas.
Facundo Pieres en el aire, Ellerstina-Indios Chapaleufú se cruzará con La Hache Cría y Polo en el Abierto de Tortugas.Santiago Filipuzzi

BÁSQUETBOL

  • 15.45 Paris Basketball vs. Baskonia, por la Euroliga. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 23.30 Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers, partido de pretemporada de la NBA. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Cuándo juega la selección argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso de fecha FIFA: día, hora y TV
    1

    Cuándo juega la selección argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso de fecha FIFA: día, hora y TV

  2. A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso internacional
    2

    A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso internacional

  3. Argentina vs. Puerto Rico, en vivo: cómo ver online el amistoso internacional
    3

    Argentina vs. Puerto Rico, en vivo: cómo ver online el amistoso internacional

  4. ¿Juega Lionel Messi? Esto es todo lo que se sabe sobre la presencia del 10 para el partido ante Puerto Rico
    4

    ¿Juega Lionel Messi? Esto es todo lo que se sabe sobre la presencia del 10 para el partido ante Puerto Rico

Cargando banners ...