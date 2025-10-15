Agenda de TV y streaming del miércoles: el sub 20 vs. Colombia, polo en Tortugas y Dallas vs. Lakers
El Mundial juvenil de Chile determinará sus finalistas, sigue la Triple Corona y hay un buen partido de pretemorada en EE. UU.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 15 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Mundial Sub 20
- 17 Marruecos vs. Francia, semifinal. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)
- 20 Argentina vs. Colombia, semifinal. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)
POLO
Abierto de Tortugas
- 13 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Hache Cría y Polo. Disney+
- 16 UAE vs. La Ensenada. Disney+
BÁSQUETBOL
- 15.45 Paris Basketball vs. Baskonia, por la Euroliga. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 23.30 Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers, partido de pretemporada de la NBA. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del martes. La selección se mide con Puerto Rico en Miami, y siguen las eliminatorias en Europa
Streaming y TV del lunes. Francia juega por las eliminatorias de Europa y se completa la fecha 12 del torneo Clausura
TV y streaming del domingo. River, Independiente, Huracán, eliminatoria europea y el Mundial Sub 20
Más leídas de Fútbol
- 1
Cuándo juega la selección argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso de fecha FIFA: día, hora y TV
- 2
A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso internacional
- 3
Argentina vs. Puerto Rico, en vivo: cómo ver online el amistoso internacional
- 4
¿Juega Lionel Messi? Esto es todo lo que se sabe sobre la presencia del 10 para el partido ante Puerto Rico