Luego de mantener reuniones en forma virtual con los capitanes de la Superliga (salvo River) y los equipos de ascenso , la cúpula de Futbolistas Argentinos Agremiados emitió un comunicado en el que sobresalen tres definiciones : el pedido para priorizar la salud una vez que las autoridades sanitarias autoricen el regreso a los entrenamientos , el reclamo para que todos los clubes paguen los sueldos acordados en los contratos vigentes y la crítica a la decisión de la AFA de suspender los descensos hasta 2022.

El secretario general del gremio, Sergio Marchi , protagonizó un raid mediático desde la mañana, con el objetivo claro de mostrar el pandemonio que generará la crisis actual. Cerca de 2000 contratos profesionales (más de la mitad de los convenios vigentes) se vencen el 30 de junio y, si los clubes persisten en su decisión de achicar costos porque no tienen ingresos, lo más probable es que no sean prorrogados.

"Hay clubes de primera división que no pagaron diciembre y enero. Solo Vélez, Patronato y Boca están al día. Vamos a ser inflexibles con los dirigentes que se están negando a pagar y se esconden atrás de una pandemia", apuntó. La preocupación del gremio de los futbolistas está en ver cómo harán los clubes para cumplir con "los pagos de abril, mayo, junio y aguinaldo".

"Con la pandemia, los clubes quieren ocultar las enormes deudas. Esta situación genera angustias", dijo Marchi en TyC Sports. Y también se refirió a la decisión de la AFA de terminar las temporadas ahora: "AFA se apresuró", aseguró el exdefensor de San Lorenzo. "Nadie me avisó que se iba a dar por terminada la temporada", protestó Marchi.

Además, el gremialista criticó con dureza la suspensión de los descensos, decretada por la AFA en función de la pandemia del coronavirus y los devastadores efectos que provocará en la tesorería de los clubes. "Los jugadores no están de acuerdo en que no haya descensos hasta 2022", señaló. Y consultado sobre la posibilidad de que no haya fútbol si esa decisión se confirma, Marchi avanzó: "Seguramente se hable del tema".

Los jugadores entienden que la cancelación de los descensos atenta contra la "competitividad" de los torneos y les permite a los dirigentes armar planteles mucho más económicos, porque no tienen que jugar por nada durante una temporada completa. Eso, entienden los directivos, servirá para poner en caja a los clubes y les permitirá reponerse del golpe económico actual.