El Kun muestra a sus seguidores el chat con Lionel Messi. Habló con La Pulga en medio de una de sus tantas transmisiones en vivo por la plataforma Twitch, donde suele jugar al FIFA o al GTA V.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 18:07

Cuando dos amigos charlan por teléfono, la conversación queda en ese ámbito, el de la privacidad. Pero si esos amigos son conocidos mundialmente, y la charla transcurre a la vista (virtual) de miles de personas, entonces las condiciones cambian... "¿Para qué me escribiste a las 9 de la mañana hoy?", le preguntó Leo Messi al Kun Agüero en una llamada por Whatsapp . El rosarino no sabía que su compinche desde hace más de diez años estaba haciendo un streaming en vivo , en esos en los que suele anotar goles con su álter-ego virtual o guiando un bólido de Fórmula 1. Esta vez, el Kun esperaba para entrar a un servidor del Grand Theft Auto V . "¿A las 9 de la mañana? Me estaba haciendo el test ", le respondió el Kun ante la mirada de miles de espectadores a través de la plataforma Twitch .

"Pero...¿para qué me escribiste, porque me escribiste y después no me diste más bola", insistió Messi, buscando saber la razón del mensaje. "¿A las 9 de la mañana? ¿Yo?", se preguntó el Kun, extrañado por el horario. "9,10 eran, por ahí. Cuando ibas para eso, para hacerte el test (de coronavirus, un requisito de la Premier League inglesa)", recordó Messi.

El video del encuentro entre el Kun y La Pulga

Después, el Kun hizo memoria..."Ahhh....yo te escribí...no sé...¡era para decirte buen día! Es que justo agarré el teléfono, te vi ahí", agregó el delantero de Manchester City, que segundos antes había mostrado a la cámara que su interlocutor era ni más ni menos que el capitán del seleccionado argentino. Los dos amigos se rieron a coro.

"Estaba aburrido, a la mañana, y dije...le voy a escribir", continuó el Kun, que no sabía la razón por la que le había escrito a su amigo. Y nunca la recordó. Porque, sencillamente, sólo lo quería saludar. "¡Qué se yo!", zanjó el Kun. Y retrucó: "¡Dale, gil! Vos también tardás una banda en contestar", le replicó el Kun a Messi.

El Kun Agüero y Leo Messi, compinches adentro y afuera de la cancha, se juntaron hoy durante una emisión en vivo del delantero de Manchester City, fanático de los videjouegos. Fuente: AFP