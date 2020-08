Agustín Marchesín llegó a Europa con 32 años, y en su primera temporada se consagró campeón con Porto, uno de los grandes de Portugal Crédito: agustinmarchesin1

Pocos futbolistas tienen el privilegio de ser campeón en todos los equipos donde juegan. Uno de ellos es Agustin Marchesín, que dio vueltas olímpicas en Lanús, Santos Laguna, América y también en Porto, club con el que acaba de ganar la Primeira Liga y la Copa de Portugal. Cuenta que estaba muy cómodo y era muy querido en México, por eso le costó la decisión de irse, pero el llamado de un gran desafío le hizo abandonar esa comodidad de la CDMX y de un estadio Azteca que adoptó como su casa. Claro, lo llamaba Europa, un grande Portugal para reemplazar a Iker Casillas, quien debió retirarse debido a una afección cardiaca. Ante lo inesperado, el DT Sergio Conceição, que en su etapa de jugador fue campeón en Lazio junto con Roberto Sensini, Matías Almeyda, Diego Simeone y Juan Sebastián Verón, debió buscar de urgencia un arquero de jerarquía. Y para contar con mayores referencias de Agustín Marchesín, consultó al portugués Pedro Caixinha, quien había dirigido al ex Lanús en Santos Laguna.

"Me gustan esos desafíos en clubes donde si no salís campeón es un fracaso, y ese es el pensamiento de Porto: hay que campeonar", confiesa Marchesín a la nacion. Y explica: "Ellos cuando te llaman buscan esa mentalidad y te preguntan qué pensás del club, cuáles son tus metas y tus desafíos. Y tanto yo como el club pensamos igual, por eso tomé la acertada decisión de venir".

El resto de la historia podría contarse sola, con la gran respuesta que tuvo el arquero dentro de la cancha, dando garantías a sus compañeros y siendo elegido en varias oportunidades como o guarda-redes do mês.

No necesitó mucho tiempo de adaptación y enseguida se destacó en Porto; durante medio año, de manera consecutiva, Marchesín fue elegido el arquero del mes en Portugal Fuente: AFP

-¿Cómo reaccionaste cuando te fueron a buscar para reemplazar a Casillas?

-Me puso muy contento que un equipo como Porto me haya ido a buscar. Fue muy difícil para mí tomar la decisión porque estaba muy bien en el América, el club más grande de México, y además me querían mucho y me estaban saliendo bien las cosas. Estaba muy cómodo, pero este era un desafío muy personal y me sumaba mucho lo que representaba Porto: la posibilidad de jugar en Europa y la Champions. Fueron un montón de cosas que puse en la balanza y, claro, la posibilidad de venir a reemplazar al que, creo yo, es el mejor arquero de todos los tiempos.

-Publicaste en las redes varias fotos tuyas con Iker Casillas, ¿cómo fueron tus charlas con él?

-El otro día estuve con él porque tenía una camiseta que quería que me firmara. Es una gran persona. Es mi ídolo desde que yo era chiquito y todo el mundo lo sabe, pero ahora tuve el gusto de ir a su casa, de conversar con él, compartir momentos, pedirle consejos sobre alguna salida del arco o sobre cómo vio tal gol que me hicieron. En esos momentos que compartí con él se mostró como una persona realmente excepcional y muy humilde, más allá de lo mundialmente conocido que es. Es una leyenda, y cuando yo deje el fútbol me va a caer la ficha de que reemplacé a mi ídolo: Casillas.

Llegó a Portugal para reemplazar nada menos que al español Iker Casillas, su ídolo de toda la vida, que debió retirarse del fútbol por afecciones cardíacas Fuente: AFP

-Otro compañero es Pepe, un jugador con una gran carrera internacional. ¿Cómo te recibió?

-La verdad que me llevo muy bien con él y desde el primer momento me ayudó mucho. Yo me cambio prácticamente a su lado, así que tenemos mucho diálogo y, después, en la cancha es impresionante. Es un ejemplo, tiene 38 años y parece un chico de 20 a la hora de entrenarse. Con todo lo que representa internacionalmente, la verdad que fue otro sueño poder jugar a su lado.

-En la Primeira Liga fuiste nombrado varias veces el arquero del mes...

-Fue un sueño, porque venía de recibir en México el premio al arquero del año y, de repente, al primer mes en Europa, fui reconocido arquero del mes y así fue durante seis meses seguidos. Fue una locura, porque siempre suele costar la adaptación y de repente ganar esos seis premios fue increíble. Después me costó un poquito más en la última fase del torneo, pero el equipo se mostró muy fuerte. Estoy muy contento. Uno siempre quiere que le vaya bien en lo individual, pero mucho más en lo colectivo y ganar campeonatos. Y claro, respecto de los premios individuales, a cualquier jugador le gusta que le reconozcan su trabajo.

-Tuviste un error ante Famalicao que terminó en gol y derrota en la reanudación de la liga. ¿Temiste que el título corriese peligro?

-Estábamos muy fuertes, confiábamos, y por eso no pensábamos negativamente. Obviamente sucedió mi error y me hice cargo ante mis compañeros. Dije que lo iba a revertir trabajando y que no nos preocupáramos. Después se dio todo redondo, pero sé que el arquero está en un puesto muy ingrato y hacía rato que no me tocaba cometer un error como ese. Entendí que había que dar vuelta la página rápido porque estábamos peleando el torneo.

-El coronavirus está afectando a todos. ¿Qué sentiste cuando en medio de tu primera temporada en Europa se paró el fútbol?

-Fue difícil, pero ya uno deja en segundo plano el tema del fútbol y se preocupa más por los familiares, por saber cómo están ellos en Argentina. Ahora, acá, está todo un poco más calmo y estamos saliendo un poco más y disfrutando del día a día. Lo que pasa ahora en Argentina es triste. Nos está afectando a todos, y recuperar la parte economía va a ser bastante difícil.

En la Argentina aún se desconoce la fecha del regreso del fútbol local, pero en Europa los futbolistas ya vienen experimentando desde hace varias semanas la nueva normalidad, con estadios vacíos y estrictos protocolos sanitarios a la hora de competir oficialmente. "Creo que tenemos que aprender a vivir con esto, porque hay que seguir viviendo y respetar al otro. A veces alguno dice "yo al barbijo no me lo pongo, no pasa nada", pero hay que cuidarse y cuidar al otro. La mentalidad del europeo es diferente y por ahí es más fácil adaptarse. En ese sentido, los jugadores acá lo han respetado para poder volver a jugar y pienso que está bien, porque creo también que para las familias que están en sus casas es muy bueno poder ver fútbol y entretenerse", dice.

Marchesín salió campeón en todos los clubes que jugó: Lanús, Santos Laguna, América, y también Porto; el desafío de la Champions League lo atrapa Fuente: AFP - Crédito: agustinmarchesin1

-¿Cómo es jugar sin público?

-Es difícil, pero le terminó costando mucho más a los equipos grandes, como Porto o Benfica, que siempre juegan a estadio lleno y con el plus que te da la gente. Se hizo complicado, pero al final lo pudimos llevar de la mejor manera posible.

-Las transmisiones te delataron y se te oyó hablando en español como si estuvieses en la cancha de Lanús. ¿No arrancaste con las clases de portugués?

-[Risas] Bueno, en el día a día lo intento, pero tanto Pepe como Iván Marcano hablan en español, y también hay colombianos, como Matheus Uribe y Luis Díaz, y un mexicano como Jesús Corona, entonces se lleva bien, pero lógicamente que quiero estudiar portugués porque es un lindo idioma. De a poco.

-¿Era necesaria la regla de los cinco cambios para la vuelta oficial?

-Fue raro, pero entraban de a dos jugadores y se hacía bastante rápido, entonces uno se podía mantener enfocado en el partido. Cuando salió la regla, entre nosotros decíamos que no tenía sentido y que sería una pérdida de tiempo, pero es verdad que dentro de la cancha se logró agilizar bastante.

Afirmarse en la selección, esa cuenta pendiente para Marchesín; el arquero destaca a sus colegas Armani, Andrada, Rulli, Benítez, Musso, Martínez... Fuente: AFP

Si bien es verdad que desde hace 10 años viene siendo convocado en los diferentes procesos de la selección mayor, Marchesín no ha podido integrar una lista mundialista, objetivo para el cual su primera y gran temporada en Europa podría significarle un buen espaldarazo. Por lo pronto, forma parte del actual proceso y sueña, a partir de su buen presente europeo, con ser una pieza durante las eliminatorias y ganarse un lugar en la lista para Qatar 2022. "La realidad es que la mayor parte de mi carrera la hice en México, entre Santos y América, y eso hace que se me reconozca mucho más en México que en mi país, pero yo trato de hacer lo mejor para que el técnico de la selección me vea y a la hora de evaluarme me pueda convocar. Estoy tranquilo, porque he tenido muchas posibilidades con este técnico y eso sin dudas es porque estoy haciendo las cosas bien", se ilusiona.

-¿Recibiste algún llamado de Scaloni en los últimos tiempos?

-Hablamos mucho con Martín Tocalli, que es el entrenador de arqueros de la selección, para ver cómo sigue todo esto, para hablar de cómo me iba en los partidos y tratar de corregir errores. Durante la cuarentena hicimos videos con los demás arqueros de la selección para marcar errores, virtudes y saber lo que ellos piden como cuerpo técnico. Estuvo bueno para sentirse cerca y saber lo que ellos piden como seleccionadores. Es importante para nosotros, para hacerlo mejor en nuestros clubes y acercarnos más a lo que ellos piden.

-¿Cómo procesaste quedarte afuera de la lista para Rusia 2018?

-Dolió porque había estado en toda la eliminatoria, y hasta el nacimiento de mi hijo me perdí por estar siempre durante todo el proceso de Sampaoli. Pero lo viví con tranquilidad. Si bien me dolió, sabía que venía haciendo las cosas bien en mi club, y cuando uno da todo en su club para tener la posibilidad y no se da, es porque el técnico considera que hay otros arqueros que están mejor.

-¿Sentís que pagaste muy caro aquel amistoso con Nigeria, antes del Mundial?

-No, porque después de ese partido hubo otros, y había estado durante todo el proceso de eliminatorias. No sé qué pasó, pero lo vivo con tranquilidad, porque durante esos cuatro años de proceso de selección fui en tres años el mejor arquero del año en México. Yo estaba dando todo en mi club y si el técnico eligió a otros arqueros es porque consideraba que estaban mejor. Y uno respeta la decisión porque hay un excelente nivel de arqueros.

-A la selección le costó mucho clasificarse para el Mundial de Rusia. ¿Creés que le va a costar también clasificarse para Qatar 2022?

-Yo veo un grupo muy consolidado. Cuando estuvimos en la Copa América vi excelentes compañeros, excelentes personas, un grupo que tiene un cambio de aire muy grande en cuanto a jugadores y una unión muy grande, como la había en el grupo anterior, pero va a haber jugadores jóvenes que van a llegar en plenitud a Qatar y eso obviamente ilusiona.

Ataja en el país de Cristiano Ronaldo.., y todo el tiempo le preguntan por Messi: "Son dos monstruos, pero Leo es el mejor de todos", aclara Marchesín Crédito: agustinmarchesin1

-Sos compañero de Messi en la selección, pero jugás en la tierra de Cristiano. ¿Te han sometido al debate sobre quién es el mejor?

-Sí, obviamente, pero como argentino defiendo a muerte a Leo. Acá, obviamente tengo muchos que admiran y quieren a Cristiano, y los dos son monstruos. Pero yo siempre digo que no podés compararlos, porque son excelentes y son cracks, pero Leo es el mejor.

-¿Quién es hoy el mejor arquero argentino?

-El nivel de los arqueros argentinos está muy parejo, hay gran nivel y creo que hacía rato que no había un nivel tan parejo. Acá, en Europa, Juancito Musso está pasando un momento muy bueno. y a Emi Martínez le tocó entrar y hacerlo de manera brillante. La verdad que la rompió y me alegro, porque es una excelente persona con la que me tocó compartir tiempo en la selección. Rulli me gusta mucho también, y en la Argentina, Franco (Armani) y Esteban (Andrada) lo están haciendo muy bien. Creo que va a ser pareja la competencia y nadie se va a poder enojar con los que citen porque hay un nivel extraordinario.

Marchesín siente que viene haciendo las cosas bien desde hace muchísimos años para poder pelear con buenas armas por un lugar en la selección, y la prueba es su regularidad y haber sido campeón en todos los clubes donde actuó profesionalmente. De hecho, Porto confió en él para reemplazar ni más ni menos que a un campeón del mundo como Iker Casillas. Y la apuesta salió a la perfección. El futuro dirá si esta primera y exitosa experiencia europea le da al ex Lanús más protagonismo en la selección. Por ahora, vive el presente.

"Yo trato de disfrutar el día a día. Recién llego a Portugal y estoy pasando un lindo momento. Uno siempre quiere crecer y mejorar, pero hoy me debo a Porto, que es un club muy grande mundialmente y que ha ganado copas internacionales", responde, seguro, mientras con los suyos emprende vacaciones junto a Marcos Acuña y su familia.

-¿Adónde te gustaría jugar, después del paso por Europa ?

-Me gustaría regresar a México en algún momento por todo lo que me tocó vivir, y después, sí vuelvo al país, mi sueño es regresar a Lanús, el club que siempre me dio todo.

Con Manu Ginóbili, en una visita del ex basquetbolista a la concentración de la selección argentina Fuente: AFP - Crédito: agustinmarchesin1