Merentiel y Paredes lo destacaron, pero Marchesin tiene un desafío en Boca: “Quiero demostrar lo que fue mi carrera”

Había comenzado complicada la noche en la Bombonera, con un Boca algo desconcertado por la postura amenazante de Talleres, que lo tuvo encerrado en su arco durante un importante tramo del primer tiempo. Incluso, cuando el Xeneize ya estaba 1-0, los cordobeses tuvieron a su merced un penal claro por la mano de Exequiel Zeballos como para emparejar la serie de octavos de final del Torneo Clausura, pero Mateo Cáceres perdió el duelo con Agustín Marchesín. Terminó siendo un claro 2-0 para el local, que avanzó y se enfrentará a Argentinos en cuartos, otra vez ante la gente boquense.

Agustín Marchesín le tapó el penal a Mateo Cáceres sobre el final del primer tiempo, siendo felicitado por todo el equipo y elogiado en los micrófonos. Gonzalo Colini

Una vez acomodado en el marcador, terminó siendo otro buen partido del equipo que hoy dirige Claudio Úbeda, que sumó su quinta victoria consecutiva. Todos van sumando confianza. Por ejemplo, el arquero, al que se lo notó algo emocionado al expresar sus sentimientos sobre el pase a cuartos tras una buena cantidad de encuentros dejando dudas con sus actuaciones.

Miguel Merentiel fue la gran figura: más allá del doblete, estuvo más claro -y menos atropellado- que en otros compromisos para formar parte del circuito. Zeballos, por su parte, fue de menor a mayor, logrando mayor desequilibrio en el segundo tiempo y cerrando sensaciones nuevamente positivas. La deuda sigue siendo Milton Giménez y su falta de gol, sobre todo porque las chances están en sus pies, como muchas veces le ha sucedido a Edinson Cavani.

Por eso, al primero al que se lo escuchó tras el importante éxito frente a la T, fue al autor de los goles de Boca, que con el doblete llegó a los 50 tantos desde que es jugador de la institución, a comienzos de 2023. El uruguayo, con algo de timidez, pero claro para sus conclusiones, tuvo su visión sobre quién fue en realidad el hombre más importante del conjunto azul y oro en la noche de domingo.

Miguel Merentiel aseguró haberse guardado la metralleta con la que festejó ante River de cara a lo que sigue: su doblete le permitió alcanzar los 50 goles en Boca. Gonzalo Colini

“Estoy feliz por llegar a esa marca. Es muy importante para mí y para todo el plantel. También para mi familia, que siempre está. Me lo están dando a mí, pero yo creo que la figura fue el arquero de nosotros, que tapó una pelota fundamental en el partido que nos ayudó mucho”, elogió a Marchesín por el remate que contuvo desde los doce pasos, evitando el empate en el momento siempre sensible de la finalización de la primera mitad.

A propósito, tras las críticas que viene recibiendo el guardameta, resumió la importancia de su jerarquía: “Es muy importante para nosotros. Es una zona importante de cualquier equipo. Está en un club grande y que lo haga de esa forma demuestra el gran arquero que es. Estamos muy contentos de que esté con nosotros y lo disfrutamos”.

Sobre el rendimiento del equipo no quiso profundizar demasiado, aceptando que hay una mejor versión, pero que deben sacar a relucir nuevamente en el siguiente mano a mano ante el Bicho: “Estamos bien. Esto es partido a partido. Estamos formando un gran y lindo grupo desde que arrancó este semestre. Lo venimos haciendo bien y estamos contentos con el presente, pero no nos tenemos que quedar con eso porque sabemos que se viene un partido muy importante la próxima semana”.

Entonces, enseguida se puso ante el micrófono el 1, algo tocado emocionalmente, entre su gran actuación, una alegría del sábado y una noticia que le afectó antes del encuentro.

“Muchas gracias a Miguel (Merentiel) y a mis compañeros, que me han dado mucho apoyo. Había sido un año complicado al inicio, sobre todo. Estoy contento con este triunfo. Todos saben que mi sueño es estar acá. Trabajo día a día para seguir creciendo y mejorando”, inició el arquero, agradeciendo y sincerándose con los malos momentos personales que acumuló en poco tiempo al defender el arco boquense.

Por eso, continuó haciendo hincapié en ese punto y revelando su desafío: “Sé que el inicio no ha sido el mejor en el año. Me vengo sintiendo mucho mejor en los últimos partidos, estoy con muchas ganas de demostrar lo que ha sido mi carrera. Hace ya 17 años que estoy jugando en primera división, no es el primero. Así que estoy muy feliz por mi presente".

Se acordó del club del que surgió, que el sábado se coronó campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia. “Quiero agradecerle a toda la gente de Lanús. La verdad es que estoy muy feliz por ellos. También por Nahuel Losada, por el partidazo que hizo, me pone feliz. Es un club que amo y realmente me pone feliz que haya sido campeón nuevamente de la Sudamericana. Hoy estoy acá, cumpliendo mi sueño de estar en Boca, que es algo increíble y lo disfruto día a día con la responsabilidad que amerita, pero obviamente que mi corazón siempre está con Lanús”.

El arquero también recordó a Omar Souto, histórico gerente de selecciones de la AFA, fallecido horas antes del partido ante Talleres. “Era una persona que quería mucho. Una gran persona que tuve en la selección, una gran familia”, cerró algo conmovido Marchesín.

Luego, en el anillo interno de la Bombonera, charló rápidamente Leandro Paredes, el capitán de este Boca. Entre otras cosas, también elogió al de los guantes, después de aquel episodio en Florencio Varela, en donde tuvieron un ligero cruce tras un gol: “Para nosotros es importantísimo que muestre este nivel después de las críticas que tuvo, que tenga esta confianza, que nos pueda ayudar y salvarnos en un momento crucial del partido”, señaló.

Leandro Paredes fue ovacionado por la Bombonera y, desde que llegó, es el pilar esencial de este Boca que alcanzó los cuartos de final del Torneo Clausura. Gonzalo Colini

Luego, amplió sobre la valla invicta con el trabajo del equipo: “Para nosotros es muy importante que no nos conviertan. Cuando se sufre, también es importante estar juntos, sufrir juntos. Lo hicimos de la mejor manera, estamos felices por todo”.

Por último, enalteció el trabajo sobre la pelota parada ya que “hicimos muchos goles así, tenemos gente que ataca muy bien la pelota”, cree que el Boca actual “tiene mucho margen de mejora y un grupo que quiere mejorar todo el tiempo” y resumió el desarrollo del triunfo, aceptando que no la pasaron bien en el arranque: “Hasta que nos pudimos acomodar, sufrimos 10 o 15 minutos. Después lo hicimos de la mejor manera”.