Alejandro Domínguez se disculpó por su desafortunado comentario en medio del conflicto de Conmebol con el fútbol de Brasil

Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, dejó una frase muy poco afortunada al ser consultado sobre la posibilidad de que los clubes brasileños no participen de la Copa Libertadores. Las palabras del dirigente revolucionaron las redes sociales y en las últimas horas tuvo que emitir un comunicado pidiendo disculpas por sus comentarios, ya que fue repudiado por miles de fanáticos.

En la conferencia de prensa luego del sorteo de este lunes de las Copas Sudamericana y Libertadores, el presidente de la Conmebol fue consultado sobre la posibilidad de que clubes brasileños, como Palmeiras, dejen las competencia de la Conmebol para sumarse a los torneos de la CONCACAF y Domínguez respondió: “La Conmebol sin los clubes de Brasil sería como Tarzán sin Chita. Imposible”.

El conflicto que activó las consultas para Domínguez estalló tras un incidente en la Copa Libertadores Sub 20, durante un duelo entre Cerro Porteño y Palmeiras. El jugador brasileño Luighi provocó a la hinchada paraguaya y terminó muy afectado tras recibir insultos racistas, desatando una ola de críticas. Esto llevó a Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, a proponer que Brasil deje la Conmebol y se sume a la Concacaf, cansada de lo que considera una falta de acción contra la discriminación.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, sobre a Copa Libertadores sem os clubes brasileiros:



"Isso seria como Tarzan sem Chita. Impossível"



📽️: @BolavipBR pic.twitter.com/Qm6zYTPBDz — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 18, 2025

El impacto de sus palabras obligó a Domínguez a disculparse e intentó aclarar lo que quiso decir: “En relación con mis recientes declaraciones, quiero expresar mis disculpas. La expresión que utilicé es una frase popular y jamás tuve la intención de menospreciar ni descalificar a nadie. La Conmebol Libertadores es impensable sin la participación de clubes de los 10 países miembros. Siempre he promovido el respeto y la inclusión en el fútbol y en la sociedad, valores fundamentales para la Conmebol. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por un fútbol más justo, unido y libre de discriminación”.

La postura de Palmeiras

“Si la Conmebol no puede frenar este tipo de crímenes y no trata a los clubes brasileños con el respeto que merecen, ¿por qué no considerar afiliarse a la Concacaf?”, dijo Leila Pereira en diálogo con TNT Sports Brasil antes del partido ante San Pablo, por el Campeonato Paulista.

Además de expresar su indignación por la sanción impuesta a Cerro Porteño —una multa de 50 mil dólares y la prohibición de público en lo que resta del torneo—, la dirigente cuestionó los criterios disciplinarios del organismo sudamericano.

¿Clubes brasileños a la Concacaf? 😱🤯🇧🇷



La idea que sugiere Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, por casos de racismo dentro de CONMEBOL.#TNTSportsMex pic.twitter.com/qLiGv8ZvcD — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 11, 2025

“Por retrasos en el inicio de los partidos hay multas de 100 mil dólares. Por bengalas, son 78 mil dólares. Entonces, vean cómo trata la Conmebol este delito de racismo. Me pareció vergonzoso. Tanto es así que ya hemos enviado una carta a la FIFA pidiendo su intervención”, explicó Pereira. que además dijo que Brasil representa el 60% de los ingresos de la Conmebol, pero no recibe el trato que merece.

LA NACION