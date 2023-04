Alejandro Garnacho está en duda para el Mundial Sub 20: Manchester United no cede al delantero y la AFA negocia contrarreloj

escuchar

En medio de la vorágine por la organización del Mundial Sub 20 que se celebrará en Argentina desde el 20 de mayo, y con el anuncio de la lista que armó Javier Mascherano para la selección nacional, se conoció que la AFA está negociando con Manchester United para que cedan a Alejandro Garnacho, ya que el club inglés ya informó que no tiene intenciones de que el delantero de 18 años forme parte del plantel argentino. El gran escollo al que se enfrenta Claudio Tapia, presidente de la AFA, es que no hay obligación de los clubes extranjeros de “prestar” a los futbolistas y no tiene más que apelar a la buena voluntad de los directivos del club inglés.

No es una empresa sencilla la que tiene la AFA por delante con el caso Garnacho, pero iniciará negociaciones para facilitar la liberación del delantero. Sí tiene asegurada la cesión de los futbolistas del orden local, ya que los clubes del fútbol doméstico se comprometieron con firma incluida que les darán los futbolistas a Mascherano para la Copa del Mundo Sub 20. Ahora bien: no hay ninguna reglamentación de FIFA que obligue a los clubes a tal situación .

El posteo de Garnacho en el que anunció que pudo volver a colocarse los botines Instagram @garnacho7

Manchester United, que está disputando los cuartos de final de la Europa League y en la Premier pelea por clasificarse a la próxima Champions League, habría ofrecido como argumento para no ceder a Garnacho que no pretende dar futbolistas que habitualmente son titulares o sean el primer cambio para el entrenador Erik Ten Hag . Lo que sucede es que el delantero no sólo se recupera de una lesión, sino que el Mundial Sub 20 se disputa entre mayo y junio, cuando se juegan las últimas fechas de la temporada.

Garnacho lleva un tiempo de inactividad y este martes posteó en su cuenta de Instagram que finalmente pudo volverse a poner botines después de sufrir una lesión en el ligamento que une el tobillo con la tibia y el peroné . El 12 de marzo último fue su último partido, cuando el defensor de Southampton, Walker-Peters, en su afán por despejar el balón,enganchó el tobillo derecho del delantero tras tocar la pelota.

La jugada que dejó a Alejandro Garnacho que une el tobillo con la tibia y el peroné Matthew Peters - Manchester United

Esta lesión lo dejó afuera de la convocatoria de Lionel Scaloni para formar parte del plantel de la selección argentina que disputó los amistosos ante Panamá y Curazao, en el marco de los festejos por la coronación en Qatar. El juvenil, en ese momento, también usó las redes sociales para expresarse y comentó: “Estoy decepcionado de perder también la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la Selección Argentina en lo que habría sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia”.

Las alarmas están encendidas, porque mientras negocia por el delantero de Manchester United, mira de reojo que no se plieguen a estas negativas otros clubes de Europa . Sucede que dentro de la nómina de la selección juvenil argentina aparecen los nombres de Matías Soulé (Juventus) y Máximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Nicolás Paz (Real Madrid), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa), Román Vega (Barcelona), Luka Romero (Lazio) y Valentín Carboni (Inter).

Los países clasificados al Mundial Sub 20

La Argentina reemplazó a Indonesia entre los clasificados luego de haber fallado en el objetivo en el Sudamericano (no logró meterse en el hexagonal final y por ende, tampoco alcanzó una de las plazas que había en juego). Los países que lograron un boleto por méritos futbolísticos fueron, por el lado de la Confederación Sudamericana (Conmebol), Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador; por la Unión Europea de Asociaciones (UEFA) se clasificaron Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia, mientras que en la Confederación Asiática (AFC) hicieron lo propio Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak. Por su parte, en Oceanía (OFC) se clasificó Fiji; en África (CAF) Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria; y, por último, en Centroamérica y América del Norte (Concacaf), lo consiguieron los Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana, que es el único debutante.

Bombo 1 : La Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal.

: La Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal. Bombo 2 : Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur.

: Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur. Bombo 3 : Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak.

: Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak. Bombo 4: República Dominicana, Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y Guatemala.

