Alex Morgan: el desafío de ser mamá y mantenerse en la cima del fútbol

El nombre de la estadounidense Alex Morgan es uno de los que más resuena en el mundo cuando se trata del fútbol femenino . Y la imagen en la que se la ve embarazada de ocho meses pateando una pelota rompió con algunos paradigmas instalados en la sociedad respecto de las mujeres.

Morgan debutó a los 22 años en su primer mundial, siendo la jugadora más joven de la selección estadounidense , y ahora tiene más de 100 goles internacionales, dos Copas del Mundo y una medalla de oro olímpica en su estantería.

Lo único que no cambió de sus planes es dar a luz a su bebé, una nena, en abril. En cambio, el proyecto de competir, menos de tres meses después de que naciera su hija, en los Juegos Olímpicos de Tokio se vio frustrado por el coronavirus, que obligó a cancelar el evento y postergarlo para 2021. Lo que significó más tiempo para la delantera para recuperarse.

Sin embargo, eso no parecía ser un problema para la estrella estadounidense. En una entrevista con la revista Glamour, manifestó: "Si no tengo un objetivo que alcanzar, entonces no estoy siendo honesta conmigo misma".

De todas formas, Morgan expresó su conformidad con la decisión del Comité Olímpico . "Dentro de todo, es la decisión correcta", dijo.

Es que, de alguna manera, prepararse en menos de tres meses después de dar a luz y en el contexto de la pandemia, significaba mucha presión para la deportista. "Intenté mirarlo desde una perspectiva de equipo pero no pude evitar pensar en mí misma con todo el estrés que provoca el coronavirus además de tratar de recuperarme en tan poco tiempo", señaló en relación con la postergación de los Juegos Olímpicos .

Aunque, para la campeona estadounidense, los cuestionamientos sobre su decisión de competir -antes de la cancelación- en Tokio 2020 tras tener a su bebé en el mejor momento de su carrera, no tenía que ver con que las mujeres no puedan hacer ambas cosas, sino con el hecho de que " este mundo no está preparado para que las mujeres prosperen ".

Ahí fue donde Morgan se sintió la protagonista de un viejo debate: "¿Puede ella verdaderamente ser mamá y mantenerse en la cima de su carrera?". Entonces, pensó: "Tengo el apoyo para regresar. No hay ninguna razón para que pare solo por empezar una familia".

"Ahora tengo más tiempo para lidiar con esto y tendré más tiempo con mi hija sin la presencia de los eternos cuestionamientos. Puedo resolverlo con un poco más de calma y de claridad. Tengo que mirar el lado positivo", concluyó.

Cómo entrenó durante el embarazo

De acuerdo con lo que le contó a la revista Glamour, Morgan mantuvo su rutina durante el embarazo que al principio incluía seis días a la semana de intenso ejercicio: entrenamiento en el campo de juego, pesas, clases de spinning y carreras.

A partir de las siete semanas, adoptó una versión más leve de la rutina: trotes regulares, fisioterapia, fisioterapia pélvica y yoga prenatal.