Ángel Di María puede seguir en Juventus: el plan del gigante italiano para retener a Fideo contra todos los pronósticos

Ángel Di María suele recibir elogios en Juventus. De los hinchas, de los especialistas, del medio en general. Del entrenador Massimiliano Allegri y hasta de sus compañeros, como Leonardo Bonucci. “Di María es un campeón”, dice el DT. “Tenemos la fortuna de contar con un gran jugador y lo sabemos”, celebra, por su parte, el defensor. Allegri se extiende: “Los campeones son diferentes a los demás, hacen todo sencillo. Cuando tenés un jugador así, sube el nivel del equipo, los demás están más tranquilos y él ve cosas que los demás no ven. Hay que aprovecharlo”.

El delantero argentino se destaca en cada partido, en la Serie A y en la Europa League, más allá de los serios contratiempos económicos y judiciales del gigante italiano. Ahora, la Vecchia Signora disfruta al argentino, pero tendrá un problema más adelante: Ángel declaró que su objetivo es competir en el más alto nivel europeo por al menos un año más, su contrato vencerá al final de la temporada y todo apunta a que Juventus no conseguirá el pasaje a la Champions League 2023/2024. La quita de puntos en la Serie A por un fraude contable le complicó demasiado el camino hacia el principal torneo de clubes de Europa.

El triplete de Di María ante Nantes

En los últimos días, se dijo que el rosarino iba a optar por otro club, uno que le garantice participar en ese torneo. Atlético de Madrid y Barcelona ya pusieron sus ojos en él. Fideo hace que buena parte del continente hable de él, incluso a sus 35 años. Y que sus acciones para la próxima temporada se coticen aun más. Sin embargo, en las últimas horas, surgió una información en lo contrario. El diario italiano “La Gazzetta dello Sport” apunta que el futbolista y su familia están a gusto en Italia y que Juventus tiene un asombroso plan para retenerlo. Con la convicción de la estabilidad y continuidad rumbo a la Copa América próxima. La selección, siempre en el camino.

La idea de la renovación es convertirlo en el líder de la nueva generación, con jóvenes menores de 25 años, con proyección internacional. Las dudas del comienzo, al llegar con cierta inactividad desde PSG, se disiparon rápidamente. Y hay buen clima en general, entre todos. La propuesta económica sería una excepción a las restricciones que hoy pesan sobre Juventus.

Siempre arriba Di María, con todos los colores Tano Pecoraro - LaPresse

Según cuenta el prestigioso medio, más allá de que la Champions League es la obsesión de la mayoría, Juventus está en guardia. Luego de haber formalizado la prórroga de Danilo hasta 2025, los directivos de la Juventus van “al ataque” por Di María. La negociación comenzará en breve y, según filtran fuentes argentinas, las premisas son buenas. El ex delantero de PSG marca la diferencia sobre el césped (7 goles y 7 asistencias) y se encuentra muy cómodo en Turín. Para reforzar el optimismo hay una orientación común.

Según cita el prestigioso medio, Juventus quiere adelantarse y “encerrar” a Fideo, aunque sea a costa de tener que hacer otros sacrificios en caso de no clasificarse para la próxima Champions. Y Di María, desde las primeras charlas informales, no cerró nunca la puerta a la posibilidad de quedarse en blanco y negro. En el fútbol, sin embargo, todo puede cambiar incluso rápidamente hasta las firmas. Esta es también la razón por la cual el CEO Maurizio Scanavino, el gerente del área deportiva Francesco Calvo y el dirigente Federico Cherubini no quiere perder el tiempo y pretende aprovechar el viento favorable.

Fideo, en familia, en la zona precordillerana cercana a Turín, un paseo favorito para todos Instagram

Esa es la decisión: abrochar a Di María ahora, con el optimismo como bandera. Insiste el diario, con datos duros en la mano: “Ángel, en este momento, parece ver un regreso a la querida Rosario Central un poco más lejos. Mérito del sentimiento establecido con la Juventus -de compañeros hasta los aficionados- a pesar del complicado periodo del club. La familia también está queriendo quedarse por un año más en Turín. Su señora Jorgelina y las dos niñas se han enamorado de la zona precordillerana de la ciudad, donde viven (entre los vecinos de Di María también está Vlahovic), y también aprecian las maneras discretas y reservadas de Turín. Por no hablar de la posibilidad de llegar rápidamente, e incluso en un día, tanto a la montaña como al mar.

“Aspectos que tienen un peso importante en la valoración de Di María, que el pasado verano tardó más de un mes en elegir a la Juventus precisamente porque quería que su mujer estuviera convencida. «La Juve es un gran club. Mi familia está feliz en Turín y yo también. Aquí estamos bien», ya ha dicho dos veces públicamente el número 22. Pero lo más importante es que Ángel también le reiteró las mismas sensaciones a Continassa (el predio de la Juve, como símbolo de la entidad), en privado.”

