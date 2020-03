Arnaldo González pidió disculpas a través de un video Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de marzo de 2020 • 23:30

El jugador Arnaldo González protagonizó en la tarde del domingo uno de los momentos más vergonzosos de la jornada. El volante de Nueva Chicago realizó gestos antisemitas luego de ser expulsado del partido que su equipo jugaba contra Atlanta.

El "Pitu" vio la roja pasados los 23 minutos del segundo tiempo. Entonces, y ante la mirada atenta de las cámaras, procedió a realizar dos gestos agraviantes contra la comunidad judía, históricamente vinculada al Bohemio. Horas más tarde, González utilizó la cuenta oficial de las redes sociales del club de Mataderos para ofrecer sus disculpas a través de un video.

"Quería pedirle disculpas a la gente de Atlanta y a la comunidad judía por lo sucedido esta tarde, acabo de ver el video y la verdad que me da mucha vergüenza, no soy así, jamás reaccioné de esa manera en ningún lado, fue un momento de calentura porque venía de ser expulsado y de recibir algunos insultos y reccioné de una manera de la cual no tengo que reaccionar. Espero que sepan aceptar mis disculpas y las hago públicas tanto como para la gente de Atlanta, la comunidad judía y la gente de Chicago", expresó el jugador.

El pedido de disculpas

Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales y llegaron hasta Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), quien expresó que la entidad analizará "las medidas que correspondan" al caso.

Además, el comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires anunció que realizó una denuncia judicial y un acta contravencional a Arnaldo González por los gestos antisemitas y xenófobos realizados en el estadio Don León Kolbowsky.

"El futbolista fue denunciado por infracción a la ley 23.592, relacionada a actos discriminatorios. Puntualmente por incumplir el artículo Nº 3, que enuncia que serán reprimidos con un mes a tres años de prisión quienes participen en una organización o realicen propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, o que inciten a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

El gesto antisemita de Arnaldo González

"Además, se le labraron dos actas contravencionales más, por infracción a los artículos 103 y 106 del nuevo Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires", se describió.

El artículo Nº 103 está relacionado a quienes provoquen a la parcialidad contraria en un espectáculo masivo y prevé una sanción con multa de 10 mil a 50 mil pesos, o un arresto de 5 a 30 días. Mientras que el artículo Nº 106, está relacionado a la incitación al desorden en un espectáculo masivo y también tiene como sanción una multa que va de 10 mil a 50 mil pesos o arresto de 5 a 30 días".

Incluso desde el propio club se cuestionó al futbolista, y en redes se anunció que "desde el Club Atletico Nueva Chicago repudiamos los gestos realizados por el jugador Arnaldo González, y evaluaremos las medidas disciplinarias a tomar. Pedimos disculpas a todos los hinchas de Atlanta y a toda la comunidad judía".