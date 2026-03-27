Argelia trituró, Austria goleó y a Jordania se le escapó en el final: así les fue a los rivales de Argentina en el Mundial

Así como la selección argentina juega este viernes ante Mauritania, en la Bombonera, sus futuros tres rivales del grupo J en el Mundial 2026 también tuvieron sus compromisos amistosos en la presente jornada. Austria impuso su poderío ante un equipo que jugará la Copa del Mundo a diferencia de Argelia -que también goleó- y Jordania, que empató su partido.

Ante su público, Austria goleó 5-1 a Ghana, que también estará en el Mundial. Christian Bruna - Getty Images Europe

El combinado austríaco jugó en su casa, en el estadio Ernst Happel de Viena, y recibió a Ghana, selección que también se pone a punto, ya que habitará el grupo L con rivales pesados como Inglaterra y Croacia, además de Panamá. No fue un escollo duro para Austria, más allá del primer tiempo, en el que la ventaja llegó rápida, a los 12 minutos, por el penal que convirtió su figura, Marcel Sabitzer.

Desde ahí, un desarrollo parejo, incluso, en el que los europeos padecieron la velocidad ofensiva y la calidad de Antoine Semenyo, jugador de Manchester City. La catarata goleadora llegaría en el segundo tiempo, con la ayuda de cinco modificaciones (incluyó cambio de arqueros) realizadas antes de que el cotejo retomara las acciones.

La goleada austríaca

A los 5 minutos, apareció el volante central Michael Gregoritsch para empujar un pase de Sabitzer y, a los 13, el cabezazo del lateral derecho Stefan Posch. Trámite destrabado y a merced de la goleada que terminaría llegando. Sólo en el medio se entrometió el lindo tanto de Jordan Ayew para el descuento de los ghaneses cuando ya restaba poco menos de un cuarto de hora.

Enojados por la distancia corta, los rojiblancos aceleraron y ampliaron el tanteador dos minutos después mediante Carney Chukwuemeka, atacante de Borussia Dortmund, tras una acción colectiva que lo tuvo como protagonista de dos paredes fugaces y otra asistencia de Sabitzer, figura total. El fuerte zurdazo le puso el moño a la jugada.

Carney Chukwuemeka puso el cuarto inmediatamente después del descuento ghanés: un golazo a puro toques y un remate final sin dudar. Christian Bruna - Getty Images Europe

En tiempo agregado aparecería el quinto por el aporte de Nicolas Seiwald, con un golazo desde la medialuna del área. El martes Austria se medirá ante Corea del Sur, en el mismo escenario.

Empate de Jordania

En simultáneo, Jordania, otro de los rivales de Argentina en el Mundial, parecía tener todo controlado en el Antalya Arena de Turquía, donde se midió ante Costa Rica entre tribunas vacías. Con un 3-4-3 que seguramente mutará mucho en junio al enfrentar al poderío argentino, los asiáticos dejaron pasar el tren de la confianza. Porque el encuentro tuvo goles recién en el segundo período, con la doble ventaja jordana.

La celebración de Jordania, que abriría el marcador y tendría ventaja de dos goles, aunque la desaprovechó. Anadolu - Anadolu

A los 5, por el penal que observó el juez y fue muy reprochado por el entrenador de los Ticos, Fernando Bocha Batista, que seguramente recibirá el llamado de Lionel Scaloni para empezar a darle un armado más completo a la página dedicada a su último rival en la fase de grupos.

La cuestión es que el centro delantero Baha’ Faisal colocó su disparo y abrió un marcador que, a falta de un cuarto de hora para el final, se ampliaría por la sutil definición de Ibrahim Sabra, que había ingresado un minuto antes.

Sin embargo, el equipo de Batista no se rendiría y se lo empataría en una ráfaga de siete minutos, entre los 39 y el primer minuto de adición. Primero, porque a Josimar Alcócer le quedó servido el rebote que dio el arquero Abdullah Al Fakhouri al atajarle un penal; segundo, por el cabezazo de Warren Madrigal sobre el segundo palo. Jordania culminará la fecha FIFA el martes ante Nigeria.

Show de goles argelinos

Si Austria no tuvo piedad, qué decir de Argelia: le hizo siete a Guatemala en el estadio Comunale Luigi Ferraris, en Génova, Italia. Si bien Riyad Mahrez (convirtió uno de penal) se lleva siempre todos los flashes, el peligroso atacante Amine Gouiri, jugador de Olympique de Marsella, fue la figura tras marcar un doblete -abrió el marcador con la doble complicidad del arquero y anotó el quinto- y ser derribado en el área para el gol del capitán.

El penal convertido por el capitán y máxima figura argelina, Riyad Mahrez, que aportó el segundo de los siete que les convirtieron a Guatemala. Simone Arveda - Getty Images Europe

En la última de la primera mitad el lateral derecho Achref Abada puso el tercero para que en el complemento los africanos se soltaran aún más. El volante Houssem Aouar, conocido por su pasado en Olympique Lyon, aportó el cuarto. Mientras que desde el banco llegaron más goles: los atacantes Farés Ghedjemis y Nadhir Benbouali hicieron el sexto y el séptimo, respectivamente.

Argelia -el martes tendrá de rival a Uruguay- y Austria se aprovecharon de sus rivales, mientras que Scaloni marcará el número del Bocha para saber detalles de una Jordania frágil.