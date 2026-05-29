La emoción de Valentín Barco al enterarse de que jugará el Mundial 2026: el video que conmovió a todos

Lionel Scaloni confirmó este jueves la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a la Selección argentina en el Mundial 2026 y, entre los convocados, apareció por primera vez el nombre de Valentín Barco. El ex Boca tendrá así su debut en una Copa del Mundo, un momento muy especial tanto para él como para su entorno más cercano. Tras conocerse la noticia, su pareja, Yaz Jaureguy, compartió un emotivo mensaje en redes sociales junto a un video que muestra la reacción del deportista al enterarse de la convocatoria mientras estaba acompañado por su familia.

“El camino fue muy duro puertas adentro, nadie te regaló nada. Siempre confiamos en vos cuando todos dejaron de hacerlo, y pudiste levantarte con más fuerza que nunca. Te amamos”, escribió Yaz en una historia de Instagram junto a la imagen oficial de la convocatoria de la Selección argentina para el Mundial 2026. Sin dudas, el mensaje reflejó la emoción y el orgullo de la familia de Valentín Barco por este importante paso en la carrera del futbolista.

La emoción de la pareja de Valentín Barco (Captura: Instagram @yaz.jaureguy)

Más tarde, la joven compartió un emotivo video grabado en el living de su casa, donde aparece junto a su hija Gemma y el jugador del Racing Estrasburgo mientras seguían en vivo el anuncio de la lista de convocados. Sentados en el sillón y vestidos con camisetas argentinas, todos reaccionaron con gritos, aplausos y abrazos apenas se vio el nombre del ex Boca entre los elegidos por Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo.

Valentín Barco recibió la noticia rodeado de su familia

La reacción de Valentín Barco también conmovió a quienes vieron el video en redes sociales. Apenas notó su nombre entre los convocados por Lionel Scaloni, el futbolista tomó rápidamente a su hija Gemma y la abrazó con fuerza, mientras a su alrededor estallaban los festejos de toda su familia por el gran momento que le toca vivir en su carrera.