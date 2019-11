Ya en Arabia Saudita, el DT Lionel Scaloni expuso sus primeras impresiones previas al amistoso entre la Argentina y Brasil Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Los seleccionados de la Argentina y Brasil se miden este viernes en Ryad, en un partido amistoso de máxima rivalidad que marcará el regreso de Lionel Messi luego de la suspensión de tres meses que sufrió por haber criticado, en especial, a la Conmebol durante la última Copa América. Poco después de la llegada del plantel albiceleste a Arabia Saudita, el DT Lionel Scaloni exteriorizó en el estadio King Saud University algunas de sus sensaciones previas al encuentro, el retorno de la figura más convocante del fútbol y lo que le genera el grupo de jugadores en este año que lleva en el puesto.

"El equipo lo tengo casi decidido, pero hay jugadores que no están al cien por ciento. Por eso voy a esperar para confirmarlo. La idea es que jueguen Messi, (Sergio) Agüero y Lautaro Martínez", anticipó en la conferencia de prensa. No obstante, mantuvo cierta cautela sobre el tridente. "Lautaro está bien, pero no se entrenó los dos primeros días. Vamos a esperar hasta último momento para ver cómo responde". En caso de que el jugador de Inter de Italia no se encuentre en plenitud, el que ocuparía ese lugar sería Paulo Dybala.

Con respecto al partido frente al pentacampeón mundial, subrayó: "Brasil siempre es peligroso. Nosotros estamos más consolidados como equipo, y eso es indudable. Sabemos lo que tenemos que hacer. Nuestra manera de jugar será muy parecida a la de la Copa América, con jugadores ofensivos, pero siempre tomando recaudos sobre el rival". Y agregó: "Esperemos poder hacer el partido que nosotros queremos para poder seguir creciendo".

También se refirió al futuro, en el corto y mediano plazo. "Nuestra idea es ir dándole rodaje a algunos jugadores", aventuró en la previa de esta doble fecha FIFA, donde la Argentina jugará, además, con Uruguay el lunes próximo en Israel, y teniendo en cuenta lo que vendrá en el comienzo de las eliminatorias para Qatar 2022 y la próxima edición de la Copa América, que el año próximo se hará en la Argentina y Colombia.

Además, sentenció: "Estoy feliz por el regreso de Messi. Tenerlo es un plus, es importante que esté y me hubiese gustado que también estuviera Neymar". Y confesó que "(Mauro) Icardi está siendo seguido y siempre está en consideración".

El probable equipo para jugar ante los brasileños, este viernes a las 14 (hora argentina), es el siguiente: Esteban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Aguero y Lautaro Martínez.