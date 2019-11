Lionel Scaloni, entrenador argentino, durante el amistoso frente a Brasil disputado en Riyad (Arabia Saudita). Fuente: AFP

Luego del triunfo por 1-0 de la selección argentina sobre Brasil en Riyad (Arabia Saudita), el entrenador argentino Lionel Scaloni habló sobre el encuentro. Reconoció que le gustó el rendimiento del equipo albiceleste en el segundo tiempo y celebró la victoria por la jerarquía del rival. "El resultado es importante. Le ganamos a Brasil", dijo Scaloni en declaraciones a TyC Sports. "En el primer tiempo hubo algunas cosas que pudimos mejorar, pero el rival era Brasil", recordó Scaloni. Y añadió: "Fue un partido totalmente diferente al de la Copa América. Ellos tuvieron la pelota en el primer tiempo, pero sin hacernos daño. En el segundo tiempo nosotros mejoramos", agregó el entrenador argentino.

Consultado sobre Sergio Agüero, que no jugó ni un minuto del Superclásico de las Américas, Scaloni explicó: "Sergio está haciendo un esfuerzo enorme. Habíamos hablado que jugaría un partido él y otro Lautaro (Martínez). Pero lo importante es que el equipo respondió. Estos chicos se dejan la vida por la camiseta y juegan bien", resaltó. Así, el Kun será titular el lunes frente a Uruguay en Tel Aviv, en el segundo amistoso de esta doble fecha FIFA.

El gol de Messi

Messi anotó el gol del triunfo 01:23

Video

Otamendi: "Es importante de cara a las Eliminatorias"

El zaguero Nicolás Otamendi celebró el resultado porque enfrente estuvo Brasil, y por lo que implica de cara al futuro, con las Eliminatorias como principal objetivo. "Hicimos el trabajo que venimos haciendo en estos tres meses y en el segundo tiempo creamos varias situaciones. Pudimos ampliar el marcador", dijo el futbolista que pertenece a Manchester City, de Inglaterra. "Es importante de cara a las Eliminatorias. Estos partidos nos tienen que servir para mejorar", resaltó. Y agregó: "Esto ayuda a que los chicos ganen experiencia y podamos llegar de la mejor manera a las Eliminatorias. Es importante tener un funcionamiento de equipo: tenemos que dar todo para que no nos creen situaciones. Sabemos el potencial que tenemos en ataque".

También hablaron Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso. El defensor de Ajax, de Holanda, indicó: "Tuvimos más chances para convertir y no se dieron. Además, cuando nosotros nos cerramos, no nos crearon demasiado. Hay que seguir sumando minutos para seguir creciendo como equipo", reflexionó el ex futbolista de Banfield e Independiente. Lo Celso, por su parte, dijo que el partido contra Brasil había sido "muy duro". "El equipo hizo un buen partido en líneas generales. Pudimos sacar el partido adelante", agregó el actual futbolista de Betis, de España.