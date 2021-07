Argentina - Brasil: tras la polémica de los penales, “Dibu” Martínez duerme “como un bebé” antes de una final por la Copa América

Por un par de días, Emiliano Martínez tuvo más presencia que el propio Lionel Messi en los medios. Atajar tres penales para que la Argentina fuera finalista por la Copa América y las provocativas palabras que dirigió a los adversarios en la definición lo hicieron tendencia en las redes, con muchos festejos y algunas críticas, sobre todo desde Colombia. El arquero no se achicó ante tanta repercusión: este viernes fue el jugador designado para la conferencia de prensa previa al desenlace que el seleccionado afrontará contra Brasil en Río de Janeiro, este sábado.

Y sin retrucar, no esquivó las preguntas sobre su “charla basura” de la serie de penales frente a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Miguel Borja. “Me da igual lo que se diga. En el fútbol se dice muchas cosas en la cancha. Es sólo un partido. Hoy en día hay poca gente y se escucha todo. Ahora que no hay gente se escucha cosas que antes no, pero son totalmente normales en el fútbol”, respondió el arquero, inmediatamente antes de que Lionel Scaloni tuviera su charla con la prensa.

"Dibu" Martinez fue el elegido entre los jugadores argentinos para la conferencia de prensa previa a la final por la Copa América; el arquero no eludió contestar sobre la controversia de los penales ante Colombia. Twitter @argentina

Y unas horas antes de irse a la cama en la víspera del partido más importante de su carrera. El que imaginó durante años. “Soñé desde chico ponerme la 1 de la selección. No lo tomé como una presión, sino como algo que Dios me dio, que merecía. Sabía que iba a perderme el nacimiento de mi hija, y eso me hizo aun más fuerte mentalmente. Trabajo con mi psicólogo para quedar 100% dedicado a la selección, y nunca tomé como una presión lo que genera Argentina. Me ayudaron, especialmente el capitán [Messi], a estar al 100%, y hoy estoy disfrutándolo. Mañana yo voy a jugar una final y hoy voy a dormir como un bebé. Necesito estar descansado y fresco porque éste será un partido que voy a disfrutar los 90 minutos o los 120″, comentó Dibu, sereno y alegre.

Que habló de la esperanza de ser campeón, casi más como hincha que como futbolista. Esto dijo el arquero de Aston Villa, a un día de afrontar una final contra Brasil en el Maracanã en pos de ganar la primera copa de la selección en 28 años:

“Brasil tiene un gran poderío de ataque, con Neymar, Richarlison... Una calidad tremenda. Tengo un challenge delante. Desde hace muchísimos años estamos esperando una revancha en el Maracanã , y esperamos dar todo”.

delante. , y esperamos dar todo”. “Estamos motivados desde el día en que llegamos a Ezeiza, con el objetivo de llegar a la final. Primero no se sabía si se jugaba la Copa; después nos pusimos mal porque queríamos jugarla en nuestro país. Cuando se supo que sería en Brasil lo tomamos muy bien. Hicimos muchísimos viajes, fue cansativo [sic]. Estamos encerrados desde 45 días, somos 70 personas, todos juntos.. Eso va a darnos fuerzas para mañana”.

Emiliano Martínez debutó este año en el seleccionado argentino y se adueñó de su arco, con solvencia y con brillo en la resolución por penales de la semifinal. EVARISTO SA - AFP

“Fueron lágrimas de orgullo. En mis sueños están jugar una final en la selección y lograr un título, desde que me ponía los guantes. No hay mejor escenario que jugar contra Brasil en el Maracanã. Es el sueño de todo juvenil argentino, el sueño de todo el pueblo argentino, que quiere vernos triunfar en Brasil ”.

”. “Para los penales estudiamos a los rivales, en el grupo de arqueros. Después los estudié yo, en la cancha. Fue impulsarme bien y terminó siendo mi noche. Fue un momento muy duro para todos, especialmente por los jugadores, por la tensión de no fallar. Yo tenía que ayudar a mis compañeros, que dependían de mí. Me apasiona ayudar a mis compañeros”.

“Estoy en un momento único en lo personal, en lo familiar. Todavía no conocí a mi hija. Y estoy en la nueva camada de Scaloni. Está la vieja camada, de Lionel [Messi], Otamendi, Di María y Kun [Agüero], con muchas finales. Ellos nos amoldaron a su experiencia y hoy no se ve la diferencia entre las camadas ”.

Y estoy en la nueva camada de Scaloni. Está la vieja camada, de Lionel [Messi], Otamendi, Di María y Kun [Agüero], con muchas finales. Ellos nos amoldaron a su experiencia y ”. “Pase lo que pase, mañana vamos a ir con orgullo. Estoy orgulloso de llegar a la final por mi país y de darle una alegría a todo el pueblo argentino, en un año muy duro”.

