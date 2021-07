Argentina - Brasil. ¿Y si se define en los penales? Por qué la ciencia pide cambiar el viejo sistema de ejecución

Las tandas de penales para definir clasificaciones podrían cambiar para siempre. Eso, si la FIFA le hace caso a la ciencia. O, al menos, al principal experto mundial en penales, quien ha estudiado más de 1500 tandas para llegar a la conclusión de que el equipo que arranca pateando la serie tiene una ventaja, más allá de todo balance estadístico: el 60% de las veces quien ataja por primera vez, pierde. Ese dato lo tienen los capitanes de los equipos, que de manera casi invariable eligen disparar primero. Se vio, por ejemplo, en la semifinal de la Eurocopa, cuando Giorgio Chiellini le ganó el sorteo a Jordi Alba, Italia pateó primero a través de Manuel Locatelli (erró) y pasó a la final que jugará este domingo contra Inglaterra. Esa situación motivó la queja vía Twitter del jugador catalán Gerard Piqué, quien escribió: “No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Euro como en la Copa América haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja”. Unas horas después, apenas, se dio la inversa: Argentina perdió el sorteo antes de los penales y Colombia empezó pateando, pero las manos de Dibu Martínez tenían preparado un final en contra de la estadística...

Emiliano Martinez y su show: sus tres atajadas en la definición de penales fueron decisivas para que Argentina llegara a la final de la Copa América. EVARISTO SA - AFP

Piqué, entonces, no hacía otra cosa que citar a su compatriota Ignacio Palacios-Huerta, el citado investigador de la London School of Economics, que ha hecho de los penales una obsesión que lo llevó a la publicación de varios papers (como llaman en la jerga a los trabajos publicados en revistas especializadas y revisados por colegas). Lo que dice Palacios-Huerta es que la presión psicológica de tener que empatar cada vez la serie -o no perder, cuando se trata del último disparo- es suficientemente alta como para que sea un perjuicio. Que, en definitiva, se transforma una injusticia al decidirse buena parte del destino de la clasificación en la mitad de la cancha a través de una moneda.

El investigador, tanto como el compañero de Messi en el Barcelona, tiene una contrapropuesta, que se ha incluso practicado en 36 series de torneos juveniles, con un imparcial 18-18 entre quien empieza y quien sigue. El sistema es conocido como ABBAABBAAB; es decir, si sucediera en la final de esta noche entre Argentina y Brasil, el equipo hoy visitante patearía uno, pero después Emiliano Martínez intentaría atajar dos veces seguidas y luego el arquero brasileño lo mismo. De modo que la presión psicológica saltaría de bando. El sistema es similar al utilizado en los saques del tenis durante un tie-break: un saque de uno, dos del rival y alternancia de dos hasta que se llega a siete puntos. También del tenis, pero del antiguo formato de la Copa Davis para elegir localía, es la otra opción que alguna vez se propuso: si la última vez que se definió con un rival determinado se empezó pateando, la próxima le toca al otro; y sólo se iría a sorteo si se enfrentan por primera vez (todo esto en el caso de mantener el sistema actual ABABABABAB, de uno cada uno).

Giorgio Chiellini abraza a Jordi Alba antes el sorteo de los penales del partido que disputaron Italia y España. El italiano sacó ventaja desde ese momento... Laurence Griffiths - Getty Images Europe

Pero no es lo único que halló la ciencia estudiosa de los doce pasos. Palacios-Huerta, un vasco del Athletic de Bilbao, a la hora de aplicar sus conocimientos de la economía del comportamiento, ha sacado también otras conclusiones. Como que esa ventaja inicial del pateador (el mencionado 60%-40%) se da vuelta si no se convierte esa primera ocasión (31%-69%); o que el penal con menos tasa de eficacia es el cuarto, con un 72% (en los desempates baja más: al 64%); también con qué frecuencia los jugadores patean hacia un lado y hacia otro (más de la mitad de las veces los tiros van cruzados, por ejemplo).

En mayo de este año, además, el investigador publicó otro paper (“Maradona plays minimax”) en el que desgrana los 109 penales que Diego Maradona pateó durante su carrera como futbolista profesional: entre otras conclusiones, muestra que tuvo un 82% de eficacia, con 90 conversiones de 109 disparos; solo cuatro veces pateó al medio del arco y siempre esperaba a ver la actitud del arquero. “El comportamiento de Maradona es consistente con las predicciones de (John Una mente brillante) Nash”, afirma el trabajo publicado mediante el sistema preprint en Social Science Research Network (SSRN).

Sin llegar a los extremos del básquetbol, donde todo tiene porcentaje, razón y tasa, en el fútbol cada vez más tiene incidencia el conocimiento de aspectos estadístico-científicos que no tienen mayormente que ver con cómo gambetear, cómo se domina el balón o cómo se dispara al arco. Es más, hay aplicaciones y empresas que se dedican al rubro y apoyan a los cuerpos técnicos; sobre todo los de más poderío económico (algo que también explica la creciente ventaja de Europa por sobre Sudamérica). Por eso es que Palacios-Huerta ha publicado un libro entero con estos resultados (titulado Beautiful game theory) y ha vendido sus servicios a equipos como el Chelsea o la selección de Holanda. ¿La lotería de los penales? No; más bien, la ciencia de los penales.