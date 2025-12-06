Argentina en el Mundial 2026: los estadios en que la selección jugará con Argelia, Austria y Jordania

La selección argentina supo este viernes que Argelia, Austria y Jordania serían sus tres adversarios en la fase de grupos del Mundial de 2026, que se jugará en México, Canadá y, sobre todo, Estados Unidos. Pero las definiciones en Washington de alguna manera no habían concluido, más allá de los futuros repechajes: este sábado fueron anunciadas las subsedes en las que se jugará cada uno de los 104 encuentros del certamen. Al equipo albiceleste le ubicaron sus tres compromisos del grupo J en la zonas del centro del principal anfitrión: se presentará en Kansas City y Dallas.

Desde la finalización de la ceremonia del viernes se preveía que habría negociaciones y correcciones estratégicas por parte de FIFA para que en el caso del seleccionado nacional los estadios estuvieran próximos a la comodidad del búnker. En AFA se pensó en Miami, donde la cantidad de argentinos es considerable. Sin embargo, sus tres partidos no estarán cerca de allí, y se verá qué decisión se toma respecto al lugar de concentración.

Personalidades que estuvieron presentes en el anuncio del calendario del Mundial: Ronaldo Nazario de Lima, Gianni Infantino, Andrés Cantor y Francesco Totti. Foto

Una de las sedes que podía tocarle al campeón del mundo era la de la Bahía de San Francisco, en el extremo oeste, lo que habría implicado un viaje muy extenso en relación con las subsedes que finalmente terminaron asignándole. Argentina debutará en Kansas City contra Argelia y afrontará en Arlington, cerca de Dallas, los choques con Austria y Jordania.

Los argentinos se harán escuchar

El GEHA Field at Arrowhead Stadium –denominado así por patrocinio– es la casa que recibirá al seleccionado en su primer compromiso, el martes 16 de junio a las 22 (horario de Buenos Aires). Fue inaugurado en 1972 y remodelado en 2010. Tiene capacidad para unos 76.000 espectadores y se ubica en la parte del estado de Misuri de Kansas City, una ciudad atravesada por la frontera y que se extiende al estado de Kansas. La modernización de este escenario costó unos US$ 375.000.000 debido a la inclusión de palcos, una ampliación de los pasillos entre los asientos para que el público se moviese con mayor comodidad y mejoras en las butacas de las gigantescas tribunas.

El Arrowhead Stadium, de Kansas City, recibirá al campeón del mundo en su partido inicial, contra Argelia, en la noche del 16 de junio de 2026.

La principal característica de este estadio es su acústica. Tan destacada es que el escenario fue certificado con el récord Guinness de recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo: la sede de Kansas City Chiefs, importante equipo del fútbol americano, registró 142,2 decibelios en un partido con New England Patriots en 2014.

No está techado, pero su diseño es considerado único. Eso y el entusiasmo de los aficionados crean una atmósfera ensordecedora, y una ventaja para el equipo local, que ha sido conseguido cinco títulos consecutivos de campeón de conferencia de la National Football League (NFL). Además, Kansas City es conocida como la capital del fútbol de Estados Unidos. Es la sede de Sporting KC, dos veces campeón de la Major League Soccer (MLS), y de KC Current, subcampeón de la NWSL (liga de fútbol femenino) en 2022.

Los hinchas de esa ciudad tienen una manera de alentar conocida como “Tomahawk Chop”: agitan un antebrazo de forma similar a como se lo hace en Argentina, cantando y al compás de tambores. Allí causó controversias, debido a que algunos identifican el movimiento con el que se emplea un hacha de guerra (de ahí su nombre en inglés). Por ese motivo fue criticada y considerada un además racista contra la cultura indígena.

Lionel Messi jugó en el estadio de Kansas City a raíz de su participación en la Major League Soccer, porque se enfrentó con el equipo anfitrión, Sporting KC. CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kansas es conocida como “la ciudad de las fuentes”, ya que posee unas 200, lo que aporta belleza a su amplio verde entre sus espacios comerciales y culturales. En la época mundialista su clima se caracterizará por el calor y la humedad. Será común que el termómetro marque 30 grados; por eso, el horario nocturno del cruce con los argelinos ayudará a no sufrir por la temperatura.

El Arrowhead (“Cabeza de Flecha”) posee césped natural desde 1994. Además del que albergará entre Argentina y los africanos, alojará tres encuentros de zona (Ecuador vs. Curazao, Túnez vs. Países Bajos y Argelia vs. Austria), uno de dieciseisavos de final y otro de cuartos.

Un techo que bajará la temperatura

En Arlington, parte del área metropolitana de Dallas, norte del estado de Texas, se encuentra el AT&T Stadium. Allí, el calendario FIFA indicó que Lionel Messi y compañía protagonizarán sus últimos compromisos del grupo J, el lunes 22 de junio frente a Austria a las 14 (de Buenos Aires) y el sábado 27 contra Jordania a las 23.

La fachada del Dallas Stadium, que tiene capacidad para 94.000 espectadores; se trata del estadio más grande de la Copa del Mundo de 2026.

El de Arlington es el estadio más grande del Mundial, ya que puede recibir 94.000 espectadores. También, uno de los más nuevos: fue abierto en 2009. Es la casa de Dallas Cowboys e inicialmente se llamó “Cowboys Stadium”, pero fue renombrado en 2013. También es conocido coloquialmente como “Jerry’s World”, en referencia al propietario de aquella franquicia de fútbol americano, Jerry Jones, un empresario multimillonario.

El inmueble tiene como característica saliente el techo retráctil, que tarda unos diez minutos en abrirse y en cerrarse. Un beneficio, dado el horario vespertino en la agobiante Texas del cruce con los austríacos. Tiene también una pantalla gigante colgante sobre el centro del campo de juego, lo que lo agrega fastuosidad a un escenario que por fuera es imponente y hasta parece un centro de compras. La inversión para su construcción superó los 1300 millones de dólares.

El techo del AT&T Stadium se abre o se cierra en diez minutos; un beneficio, teniendo en cuenta que encuentro con Austria será a la tarde, cuando calor en Texas sería intenso. Gareth Patterson - FR170364 AP

Su financiación fue facilitada mediante impuestos al consumo que fueron votados por los propios ciudadanos de Arlington, además de aportes de la ciudad y de la propia NFL. Incluye suites de lujo en el nivel del césped con comodidades similares a las de un hotel de cinco estrellas. El imponente AT&T fue utilizado para otros eventos masivos ajenos a la liga de fútbol americano, como la Copa de Oro de CONCACAF, la Copa América 2024, partidos de la selección de México como local, conciertos y el famoso Super Bowl.

Sin embargo, hay un problema en el estadio: el césped, artificial, recibió una instalación temporaria de pasto natural para las competencias de fútbol de los últimos tiempos y eso resultó una complicación debido a su falta de infraestructura para el riego. Hubo dos consecuencias: quejas de los futbolistas y, fundamentalmente, la pérdida de la oportunidad de recibir la final por la Copa del Mundo, que se alojará en el MetLife, de East Rutherfod, en la subsdede Nueva York-Nueva Jersey (así denominada por FIFA).

El AT&T recibirá a Argentina el 22 y el 27 de junio; tiene tecnología de vanguardia y dos de las pantallas de alta definición más grandes del mundo, que cuelgan sobre el campo de juego de césped artificial.

Además de los que Argentina afrontará con Austria y Jordania, en la subsede Dallas habrá otros tres duelos de la primera rueda (Países Bajos vs. Japón, Inglaterra vs. Croacia y Japón vs. el ganador de un repechaje europeo), dos dieciseisavos de final, un octavo y, casi como consuelo por no acoger el último partido del torneo, una de las dos semifinales.