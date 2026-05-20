La enigmática frase de Emiliano Buendía sobre su convocatoria al Mundial 2026

Emiliano Buendía terminará la temporada 2025-26 en el nivel más alto de su carrera y su reciente consagración en la UEFA Europa League con Aston Villa no hace más que ilusionarlo con respecto a la posibilidad de viajar al Mundial 2026 con la selección argentina.

Tras la finalización del partido ante SC Freiburg, que fue victoria 3-0 para Aston Villa con un gol y una asistencia de Buendía, el volante habló con ESPN y, al momento de ser consultado por la selección, decidió dar una respuesta enigmática: “Ya veremos...”. Es importante tener en cuenta que, a sus 29 años, el marplatense apenas sumó 10 minutos oficiales, y hay que remontarse al 2 de febrero de 2022 para encontrar ese único encuentro con la Albiceleste. Aquel día, ingresó para disputar los últimos momentos del triunfo 1-0 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

"NI EN LOS MEJORES SUEÑOS... ME COSTÓ MUCHO LLEGAR HASTA ACÁ", la palabra de Emi Buendía, uno de los grandes HÉROES de Aston Villa campeón de la #UELxESPN.



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Tras una rotura del ligamento cruzado, además de una seguidilla de malos momentos futbolísticos que provocaron que no tenga muchos minutos en su club, Emiliano Buendía volvió a ser convocado y fue al banco ante Chile el 6 de junio de 2025, mientras que su segunda y última participación fue el 14 de noviembre de 2025 en el amistoso contra Angola, donde jugó 20 minutos. Por eso, el jugador expresó: “Me costó mucho llegar hasta acá, tener la oportunidad que me gané con mucho trabajo, para poder disfrutar hoy de esto”.

Por esta razón, sería una auténtica sorpresa que Lionel Scaloni lo incluya entre sus 26 elegidos para el Mundial 2026, aunque la lista de Qatar 2022 llegó con varios nombres inesperados que luego fueron fundamentales. De igual manera, el marplatense tiene un nivel difícil de ignorar, por lo que su nombre pica en punta para ser la gran novedad del plantel argentino.

Su amistad con el Dibu Martínez

Una particularidad que resulta muy llamativa sobre la amistad de Buendía y “Dibu” es que ambos se llaman Emiliano, son marplatenses e hicieron toda su carrera en Europa. Por todas estas coincidencias y más, formaron un vínculo muy cercano y el volante de 29 años se mostró agradecido por su relación a lo largo de los años.

¡LA FIESTA LA MANEJAN LOS ARGENTINOS! Emi Buendía sobre los hombros de Dibu Martínez... ¡LOS FESTEJOS DE ASTON VILLA!



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“Desde que llegué es una persona muy especial para mí. Más allá de los futbolístico, como persona, como humano es un grande, me ayudó un montón, estuvo a mi lado en los momentos más difíciles y hoy podemos disfrutar juntos”, señaló Buendía sobre Martínez. Vale recordar que Dibu llegó primero a Aston Villa, más específicamente el 16 de septiembre de 2020, mientras que el formado en Cadetes de San Martín arribó al club el 1 de julio de 2021 y se fue a préstamo a Bayer Leverkusen desde enero hasta junio de 2025.