Argentina se mide con Colombia, uno de los últimos escollos en el camino hacia el Mundial

El tiempo corre, el Mundial se acerca y, curiosamente, la Argentina tiene cada vez menos oportunidades reales de medirse con rivales de peso. Con un calendario despejado de obstáculos grandes -y con la única posibilidad concreta de una Finalissima ante España recién en marzo de 2025-, el partido de este martes ante Colombia se presenta como una oportunidad única para ajustar detalles de cara a la gran cita. Por eso, aunque la clasificación esté asegurada, Lionel Scaloni apostará por lo mejor que tiene, consciente de que, más allá de los puntos, se enfrentará a un rival de fuste, considerado por el entrenador como una de las mejores selecciones del mundo.

“No esperaba que nos clasificáramos con tanta anticipación, sobre todo en unas eliminatorias tan parejas”, admitió Scaloni en su conferencia de este lunes. Claro: tras la obtención de la Copa América, la selección mantuvo su solidez en las eliminatorias y consiguió el pasaje al Mundial con cuatro fechas de antelación, la vez que más temprano lo logró desde que se implementó el actual formato, más allá de que en esta edición se otorgue una plaza extra.

Lionel Scaloni fue elogioso de su equipo y también de su rival

Entonces, mientras la mayoría de las selecciones sigue peleando por objetivos concretos, a la campeona del mundo le toca asumir estos partidos como parte de su preparación. Y en ese sentido, Colombia representa una medida importante. Un rival para jugarle con lo mejor, incluido Lionel Messi, y para empezar a pensar en lo que viene.

Así, no habrá lugar para pruebas ni sorpresas, como ocurrió ante Chile. Vuelven el capitán y varios jugadores que fueron clave en el título mundial: Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y, posiblemente, Leandro Paredes. Salen Nicolás Paz, Leonardo Balerdi, Exequiel Palacios y, tal vez, Giuliano Simeone. El único ausente será Nicolás Tagliafico, suspendido por acumulación de amarillas, por lo que la duda queda entre Valentín Barco y Facundo Medina. A ellos se suman Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero y Julián Álvarez. La base del campeón, pensando en la Copa del Mundo.

Junto a Messi vuelven al equipo una buena parte de los históricos

Aunque arrastra cinco partidos sin ganar y apenas consiguió dos triunfos en nueve encuentros tras el subcampeonato en la Copa América, Colombia para Scaloni sigue siendo un rival de fuste. “Es un poco extraño decir que (Colombia) cayó en un bache. Para mí ha merecido ganar un montón de partidos y no la ha acompañado la suerte. Su posición en la tabla es engañosa: si hubiese ganado el último partido (igualó sin goles con Perú), estaría segunda. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo, nos va a poner las cosas complicadas”, explicó el entrenador.

Colombia ocupa el 13° lugar en el ranking FIFA. Es la cuarta selección sudamericana mejor posicionada, detrás de Argentina (1°), Brasil (5°) y Uruguay (11°). Sin embargo, en la tabla de las eliminatorias marcha sexta, apenas tres puntos por encima de Venezuela, que hoy se encuentra en zona de repechaje.

Aunque Néstor Lorenzo desmintió los rumores sobre conflictos internos, el ambiente no parece ser el mejor. Luis Díaz, suspendido en el último partido contra Perú, regresará este martes en el Monumental y será una de las principales armas del equipo visitante.

"NO ME DESVIVO POR JUGAR CON LOS EUROPEOS. NUESTROS JUGADORES COMPITEN CONTRA ELLOS TODOS LOS FINES DE SEMANA"



Lionel Scaloni habló en coferencia sobre la dificultad de llevar adelante partidos amistosos contra selecciones de Europa#TNTDataSports pic.twitter.com/BVtWSCs5QA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 9, 2025

A la selección le restan siete partidos antes del Mundial, que se disputará dentro de 366 días. En septiembre, cerrará las eliminatorias ante Venezuela como local y Ecuador como visitante. Luego, en octubre y noviembre, habrá fechas FIFA, y más adelante, probablemente, un partido despedida frente a un rival de menor categoría. En noviembre, uno de los posibles adversarios sería Angola, tras un acuerdo entre la AFA y la federación angoleña, con sede a confirmar. Mientras tanto, los europeos seguirán disputando sus eliminatorias hasta mediados de ese mes. Y la Finalissima aún no está garantizada, más allá de los esfuerzos para organizarla durante los primeros meses de 2025. No es fácil: ambos equipos tienen mucho en juego y la cercanía con el Mundial complica la logística. Por ahora, sigue en suspenso.

Aun así, Scaloni relativizó el valor de medirse con selecciones europeas como parte de la preparación para el Mundial. “Si digo que no es importante, mentiría, y si digo que es fundamental, también. A mí no me desvive jugar con los europeos. Si no se puede, no se puede. Y si hay alguna posibilidad, tampoco es cuestión de buscar al que quede libre. Al final, nuestros jugadores compiten todos los fines de semana contra jugadores de Europa. Para la gente, a nivel espectáculo, no es lo mismo un Argentina-Alemania que otro partido, pero a mí no es algo que me preocupe”, señaló.

La Finalissima fue el segundo partido ante europeos en el ciclo Scaloni: fue goleada 3 a 0 GLYN KIRK - AFP

Un dato que no puede pasarse por alto es que, en 85 partidos del ciclo de Lionel Scaloni, la selección apenas se midió seis veces contra equipos europeos. El balance incluye un empate 2 a 2 ante Alemania en Dortmund en 2019; la contundente victoria 3 a 0 frente a Italia en la Finalissima 2022 en Wembley; un 5 a 0 sobre Estonia en Pamplona, como parte de la misma gira; el 2 a 0 ante Polonia en la fase de grupos del Mundial de Qatar; y los encuentros decisivos en esa Copa: empate y triunfo por penales contra Países Bajos, el 3 a 0 ante Croacia y la final frente a Francia, también definida desde los doce pasos. Argentina no cayó en ninguno de esos duelos, aunque fuera del Mundial casi no tuvo enfrentamientos de alto nivel.

El de este martes no será un partido más. Será, tal vez, la última gran prueba antes del Mundial. Y en el Monumental, con la gente cerca, Argentina buscará algo más que un resultado: volver a competir con el cuchillo entre los dientes, como suele hacer, sin importar el rival.