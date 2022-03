Argentina - Venezuela: ¿Último tren a Qatar? Alexis Mac Allister vuelve a tener la chance que el propio Lionel Scaloni y el coronavirus le birlaron

La selección argentina cuenta con algunos intérpretes fijos en el esquema de Lionel Scaloni. Puntualmente en el mediocampo, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso forman parte de la base elegida por el entrenador. En esta etapa final rumbo a Qatar 2022, con el boleto al Mundial asegurado y algunas bajas en el plantel, surgen posibilidades para aquéllos que buscan una plaza en la nómina de 23 futbolistas (todavía cabe la posibilidad de que sea ampliada a 26 o 28). Es tiempo de hacer nombres propios, de ir completando los pocos casilleros libres. Y es allí donde surge la figura de Alexis Mac Allister, que en el cruce de esta noche frente a Venezuela tendrá una oportunidad soñada.

Y el pampeano volverá a la Bombonera, un terreno que conoce muy bien tras su paso por Boca (20 partidos, 18 como titular, y dos goles) antes de partir a Brighton, de Inglaterra. Scaloni –lo ha dicho– quiere tensos y expectantes a todos. Y en la evaluación final entra este jugador de 23 años. En la mente del director técnico ronda la idea de saldar una deuda. “La verdad es que Alexis tuvo mala suerte cada vez que le tocó estar con nosotros. En el primer partido de las eliminatorias, contra Ecuador, mi idea fue ponerlo. Después, por esas cosas que tenemos los entrenadores, me decidí por otra opción y usamos a Marcos Acuña. Pero es un futbolista que dio un salto de calidad y está muy bien”, remarcó el entrenador.

En enero Mac Allister fue la figura de Brighton en el 3-2 sobre Everton como visitante, por la fecha 21 de la Premier League. Fue la primera vez que el hermano menor de Kevin y Francis hizo dos tantos desde que juega en Europa. Uno de ellos, un golazo. En esos días, ante la ausencia de Lionel Messi, el auspicioso presente de Mac Allister en Inglaterra valió una convocatoria al seleccionado para la ventana ante Chile y Colombia. Sin embargo, el volante dio positivo de Covid-19 y fue desafectado del plantel.

Ahora, el presente de su club no es nada bueno. Brighton perdió sus últimos seis partidos en la liga (Manchester United, Burnley, Aston Villa, Newcastle, Liverpool y Tottenham) y apenas consiguió un gol. Previamente al viaje a Buenos Aires, en el duelo contra los Spurs, el pampeano fue titular y recibió una patada muy fuerte de su compañero en el seleccionado Cristian Romero.

Aun en el contexto que rodea al conjunto al que dirige Graham Potter, el argentino se las rebusca para destacarse, potenciar su figura y ser titular. En lo que va de la Premier League 2021/2022, Mac Allister jugó 24 de los 29 encuentros de “Las Gaviotas”. En 13 estuvo desde el inicio. Además, anotó cuatro goles (superado sólo por su compañero Neal Maupay, que marcó ocho). Es el tercer jugador de Brighton que más veces remató al arco (39). “Alexis es un luchador y quiere pelear por el equipo”, lo elogió Potter en enero, tras una caída frente a Manchester City en la que el argentino fue uno de los mejores. “Él da todo y es el tipo de personaje que queremos”, agregó el DT.

El menor de los hermanos Mac Allister, de 23 años, tiene buen remate al arco y convierte asiduamente en su club, Brighton, de la Premier League. Juan BARRETO - AFP

“Mi sueño es jugar en la selección argentina. Al de ascender a la primera A en Argentinos ya lo cumplí”, contó Mac Allister a LA NACION en una entrevista en 2019. Desde entonces dio pasos firmes, seguros. Su crecimiento en Boca y luego en Brighton le permitió estar en el radar del cuerpo técnico de Scaloni. ¿Cuáles son sus características más valoradas? Le gusta estar siempre cerca de la pelota, tiene gol y remate desde fuera del área, y la capacidad de desenvolverse en distintos roles es primordial en su repertorio. “La posición en la que más cómodo me siento es la de volante interno, ya sea por la derecha o por la izquierda. Incluso en Brighton, ante alguna eventualidad, he jugado de doble 5, un poco más retrasado. Siempre dije que me gusta jugar por el medio: como enganche, como 5, como interno. Donde sea”, se describió hace un tiempo.

Esa versatilidad llevó a Mac Allister a recuperar la chance que no tuvo en el amanecer de las eliminatorias, frente a Ecuador, también en la cancha de Boca. Llega la hora de la revancha. Sobre el cierre, una oportunidad inmejorable de hacerse un lugar en la lista definitiva para Qatar.