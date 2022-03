Uruguay - Perú, por las Eliminatorias sudamericanas: la polémica de la fecha por la jugada que terminaba ¿en gol en contra del arquero Rochet?

Se jugaban los minutos finales del partido que Uruguay le ganaba a Perú por 1-0, en Montevideo, por la 17° fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El seleccionado charrúa, con la diferencia, se clasificaba de manera directa a una fecha del final. Y ese terminó siendo el score definitivo. Sin embargo, una polémica en el epílogo que involucró, por lógica, al árbitro brasileño Anderson Daronco generó los reclamos de todos los jugadores del conjunto de Ricardo Gareca.

¿Qué pasó? Transcurría el tiempo adicionado del segundo tiempo cuando un centro de Miguel Trauco desde la izquierda y desde 40 metros que parecía sencillo de controlar para Sergio Rochet lo complicó: tras atenazar el balón, retrocedió con él en las manos y... pareció pasar la línea de gol.

Daronco le dio continuidad al juego y el VAR no intervino. Eso desató la protesta de todo Perú. No hubo mucho tiempo para más pero la jugada quedó en la retina de todos. Uruguay se quedó con el boleto directo y lo único que queda por definir en la última fecha será precisamente la plaza de repechaje.

¿Era gol de Perú?

Más allá de las jugadas que se revisan por el video, los árbitros de la Premier League (la liga inglesa) suelen tener un reloj que les avisa con un sensor cuando la pelota traspasa la línea del arco. Vale aclarar que para que el gol sea válido, el balón debe traspasar toda la línea del arco. De todas formas, no fue el caso de Daronco.

Por lo que averiguó LA NACION, la Conmebol no se maneja con el “chip” sensor o la tecnología de línea de gol. La jugada se revisó en el VAR y allí observaron que la pelota no ingresó. Desde el VAR entendieron que como Daronco acertó, no lo llamaron para que viera la acción por el monitor. En las próximas horas, de todas formas, se publicarán los audios del VAR.

Diego Godin celebra el triunfo de Uruguay; Perú lo sufre RAUL MARTINEZ - POOL

¿Qué necesita Perú poder clasificarse de cara a la última fecha? El equipo de Gareca está ante una situación favorable con respecto a Chile y Colombia. Perú se ubica en el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 21 puntos, por encima de La Roja, que tiene 19 puntos, y la selección cafetera, que suma 20.

El último partido de Perú será como local ante Paraguay, lo cual ya es una ventaja: El equipo de Guillermo Barros Schelotto, más allá del triunfo ante Ecuador por 3-1, ya no tiene chances de clasificarse. El encuentro se disputará el próximo martes desde las 20.30 en el Estadio Nacional de Perú.

Ricardo Gareca, DT de Perú Raul Martinez - Pool EFE

Con una victoria, el equipo de Gareca automáticamente se clasificará al repechaje para estar presente en Qatar 2022 y dejará sin posibilidades a las otras dos selecciones. Si su partido termina empatado, deberá esperar a que Colombia y Chile no ganen sus encuentros, mientras que si pierde, necesitará que la selección de Reinaldo Rueda caiga derrotada y La Roja no gane.