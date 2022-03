Ecuador - Paraguay: Gustavo Alfaro clasificó a la tricolor para el Mundial Qatar 2022, pese a un blooper y a la derrota en Asunción

Ecuador llegó al Mundial Qatar 2022 de la mano un argentino, el entrenador Gustavo Alfaro, que hasta no hace mucho no tenía en mente dirigir en el exterior. Al menos, no como una prioridad. El seleccionado tricolor se aseguró un boleto pese a la dura caída en Ciudad del Este frente a Paraguay, al que prepara por Guillermo Barros Schelotto, por 3-1 en la 17ª fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Ecuador cerrará el camino clasificatorio frente a la Argentina, el martes próximo en Quito, mientras que Paraguay, ya sin chances, se medirá como visitante con Perú, que sí las tiene, aunque de acceder a un repechaje contra el tercer clasificado de la zona de Asia. Ecuador, tercero en las posiciones por diferencia de goles sobre Uruguay, detrás de Brasil y la Argentina, jugará por cuarta vez un Mundial, después de las experiencias en Corea del Sur/Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

Robert Morales celebra el primer gol de Paraguay, que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto. NORBERTO DUARTE - AFP

Roberto Morales, a los 9 minutos; el ecuatoriano Piero Hincapié, en contra y en el tiempo adicional del primer período, y Miguel Almirón, en la segunda etapa, marcaron los goles paraguayos. Descontó, con un penal casi en el final, Jordy Caicedo.

Paraguay ofreció una dura resistencia bajo un aguacero. Ecuador nunca encontró los espacios para salir libre con algún contraataque. La tormenta complicó los planes de ambos y costó trasladar la pelota.

El tanto de Morales: 1-0

#PAR🇵🇾 1-0 🇪🇨#ECU | 9' PT | ¡Golazo de Paraguay! En Ciudad del Este, Robert Morales pone el primer tanto para el local.



Sumate a las #Eliminatorias rumbo a #Qatar2022 en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/eCD0V3a2tS — Televisión Pública (@TV_Publica) March 24, 2022

El desarrollo del partido fue de ida y vuelta, pero al visitante todo le costó demasiado. Y la primera parte tenía una gran sorpresa en el final: el blooper de Piero Hincapié, ex defensor de Talleres, de Córdoba, que hizo un gol en contra desde un cuarto de campo. Con el 0-2, Ecuador veía como se diluía la posibilidad del empate que lo tranquilizaría y lo clasificaría.

El blooper de Hincapié con Galíndez: 2-0

#PAR🇵🇾 2-0 🇪🇨#ECU | 45(+6)' PT #Paraguay aprovechó el error en la salida de Piero Hincapie en el cierre del primer tiempo y se adelanta en el marcador.



Seguí los pasos de estos seleccionados en la #Eliminatorias rumbo a #Qatar2022 en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/JH58PcUwr3 — Televisión Pública (@TV_Publica) March 25, 2022

Y Paraguay celebraba el segundo tanto como si aún tuviera chances mundialistas. Algo parecido sucedió con el tercero, que llegó con una buena definición de Almirón. El descuento de Caicedo fue como un guiño para Alfaro: al menos un gol en el día más especial.

En el duelo de ex entrenadores de Boca se impuso Barros Schelotto, que asumió de emergencia en Paraguay y que mucho tendrá que replantearse para el futuro, pese a que su contrato abarca las próximas eliminatorias, para Canadá/Estados Unidos/México 2026. Así lo firmaron para que el Mellizo pudiera armar un proyecto desde cero.

La buena resolución de Almirón: 3-0

#PAR🇵🇾 3-0 🇪🇨#ECU | 8' ST | ¡#Paraguay 🇵🇾 arranca fuerte el segundo tiempo! Miguel Almirón se suma a la goleada con este tiro cruzado contra el palo, pelota imposible para Galindez.



Mirá las #Eliminatorias de #Qatar2022 en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/ZfpbEaOLHp — Televisión Pública (@TV_Publica) March 25, 2022

Para Alfaro, en tanto, lo principal era la ansiada clasificación. “Estoy al borde de cumplir un sueño para mí, que es jugar una Copa del Mundo. Va a ser el hecho más significativo de mis 30 años de carrera”, había dicho el rafaelino en una conferencia de prensa. Está despierto. Y ya disfruta el anhelo cumplido.

A Alfaro el bichito empezó a picarle tarde. No el de la dirección técnica, carrera en la que está por cumplir tres décadas, sino el de entrenar en el exterior, bajo las grandes luces. De aquel hombre que asumió en su club, Atlético de Rafaela, en 1992 a éste que llevó a Ecuador al Mundial de Qatar hay trecho bastante largo.

El descuento de Caicedo, de penal: 3-1

Hasta esta experiencia, Alfaro apenas había asumido un compromiso como DT fuera de la Argentina. Fue en 2009, cuando se aventuró con Al-Ahli, de Arabia Saudita, en una experiencia que duró apenas siete meses. Tipo de familia y costumbres arraigadas, nunca lo atrajo mucho el trabajo en el exterior. Hasta que en 2006 las puertas se le abrieron como comentarista televisivo en el Mundial de Alemania. Y algo empezó a cambiar. “Más tarde me di cuenta de que ahí había empezado a buscar... sin buscar”, reconocería.

El “no festejo” de Ecuador por la clasificación

#PAR🇵🇾 3-1 🇪🇨#ECU | ¡Final en Ciudad del Este! El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto goleó a #Ecuador en la fecha 17 de las #Eliminatorias.



El trayecto de las selecciones sudamericanas a #Qatar2022 está en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/CIsxdq1cG1 — Televisión Pública (@TV_Publica) March 25, 2022

El seleccionado ecuatoriano le abrió las puertas a Alfaro después de una gris salida de Boca. La que nunca quiso ni imaginó. Y las cosas empezaron a funcionar de a poco. Esfuerzo y rigor táctico marcaron el camino durante las eliminatorias. “Siempre les digo a mis jugadores que la actitud es más importante que la táctica, porque la actitud es la capacidad que tiene un equipo de saber que con lo que tiene le alcanza para conseguir el objetivo, en un partido o en una eliminatoria”. Alfaro siguió ese postulado.