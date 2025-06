Argentina vs. Colombia, en vivo: cómo ver online el partido por las eliminatorias sudamericanas

Este martes, desde las 21, la selección argentina y Colombia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 34 puntos en 15 partidos (11 victorias, un empate y tres derrotas). Por ahora es el único clasificado de Sudamérica a la próxima Copa del Mundo, en la que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y, además, ya se aseguró culminar en el primer lugar del certamen clasificatorio. Viene de ganarle 1 a 0 a Chile como visitante con un gol de Julián Álvarez.

La selección argentina ya se aseguró el primer lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 Vanessa Carvalho - ZUMA Press Wire

El seleccionado cafetero, por su parte, está sexto con 21 unidades, producto de cinco victorias, seis empates y cuatro derrotas. Acumula cinco encuentros sin triunfos, con tres derrotas y dos igualdades. Necesita sumar para no alejarse de los puestos de clasificación al Mundial 2026. En la última jornada empató 0 a 0 con Perú como local.

En la primera vuelta, Colombia se quedó con el triunfo por 2 a 1 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por los goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez (Nicolás González empató transitoriamente para el conjunto albiceleste). Fue la “revancha” de la final de la Copa América 2024, en la que la Argentina se quedó con el título por segunda edición consecutiva al ganar por 1 a 0 con un tanto de Lautaro Martínez en tiempo suplementario.

Argentina vs. Colombia: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y MiTelefé. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

De cara al compromiso de este martes, Scaloni contará con el regreso de Lionel Messi al equipo titular de la selección argentina. El capitán no formó parte de la anterior convocatoria (triunfos por 1 a 0 vs. Uruguay y por 4 a 1 vs. Brasil) y fue suplente el jueves pasado ante Chile, aunque ingresó en el complemento. Su último encuentro desde el arranque con la camiseta albiceleste fue el 19 de noviembre de 2024 ante Perú, en la Bombonera, por la 12° jornada de estas mismas Eliminatorias.

En la fecha pasada, varios jugadores cumplieron con suspensiones, por lo que regresarán ante Colombia: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Nicolás González. De ellos, el subcapitán de Chelsea, el mediocampista de Roma y el dueño de la cinta en Benfica serían de la partida. Además, la principal novedad estará en el lateral izquierdo, sector en el que Facundo Medina reemplazaría al sancionado Nicolás Tagliafico.

Facundo Medina reemplazaría a Nicolás Tagliafico en el partido ante Colombia y sería el 3 titular ALEJANDRO PAGNI - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.82 contra los 5.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Colombia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.63.

