Las atajadas con las que el Dibu Martínez salvó el arco de la Argentina frente a Ecuador

Argentina visita a Ecuador en Guayaquil, en el duelo correspondiente a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas y quien apareció en los primeros instantes del partido fue el arquero Emiliano Martínez. El Dibu respondió muy bien ante dos llegadas muy claras de los locales.

La primera fue a los 7 minutos. Enner Valencia obligó a Balerdi con la presión y el defensor argentino dejó corto el rechazo. Preciado tomó la pelota y lo habilitó al delantero de Inter de Porto Alegre, que enfrentó a Martínez. Definió de “puntín” y el 23 achicó y tapó con su pierna derecha.

¡LA PRIMERA DEL DIBU!

El arquero de la Argentina le tapó un mano a mano a Enner Valencia. Siguen 0-0. pic.twitter.com/BTgpgDiID1 — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

La segunda intervención fue a los 13. Un gran cambio de frente de derecha a izquierda, que Simeone no pudo rechazar, le quedó a Angulo. El futbolista ecuatoriano tomó la pelota por ese sector, encaró a Montiel, que lo siguió desde cerca. El delantero sacó el disparo de derecha y el Dibu se estiró para taparla muy bien contra el primer palo. Por estas dos apariciones, el duelo en Guayaquil continúa 0 a 0.

¡OTRA GRAN RESPUESTA DEL DIBU!

Difícil disparo de Angulo que el arquero contuvo sin dar rebote. Argentina sigue empatando 0-0 ante Ecuador. pic.twitter.com/JytdNEFX67 — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

Se trata de un partido muy especial para el arquero de Aston Villa. En este duelo por las eliminatorias alcanzó los 55 partidos con la casaca de la Argentina y superó a Ubaldo Fillol. De este modo, quedó segundo en presencia en el arco argentino por detrás de Sergio Romero, que suma 96 encuentros.