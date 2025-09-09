Las atajadas con las que el Dibu Martínez salvó el arco de la Argentina frente a Ecuador
El arquero de la selección fue clave en dos aproximaciones claves del equipo local
Argentina visita a Ecuador en Guayaquil, en el duelo correspondiente a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas y quien apareció en los primeros instantes del partido fue el arquero Emiliano Martínez. El Dibu respondió muy bien ante dos llegadas muy claras de los locales.
La primera fue a los 7 minutos. Enner Valencia obligó a Balerdi con la presión y el defensor argentino dejó corto el rechazo. Preciado tomó la pelota y lo habilitó al delantero de Inter de Porto Alegre, que enfrentó a Martínez. Definió de “puntín” y el 23 achicó y tapó con su pierna derecha.
La segunda intervención fue a los 13. Un gran cambio de frente de derecha a izquierda, que Simeone no pudo rechazar, le quedó a Angulo. El futbolista ecuatoriano tomó la pelota por ese sector, encaró a Montiel, que lo siguió desde cerca. El delantero sacó el disparo de derecha y el Dibu se estiró para taparla muy bien contra el primer palo. Por estas dos apariciones, el duelo en Guayaquil continúa 0 a 0.
Se trata de un partido muy especial para el arquero de Aston Villa. En este duelo por las eliminatorias alcanzó los 55 partidos con la casaca de la Argentina y superó a Ubaldo Fillol. De este modo, quedó segundo en presencia en el arco argentino por detrás de Sergio Romero, que suma 96 encuentros.
