Argentina vs. Mauritania hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del amistoso

Muy lejos de lo que puede pretender, la selección argentina se enfrenta este viernes a Mauritania, desde las 20.15 (hora argentina) en la Bombonera de Buenos Aires. La albiceleste, N° 2 del mundo en el ranking FIFA por detrás de España, va contra un conjunto africano débil y humilde, 115° de ese escalafón. Apenas eso, aunque en el contexto que le eleva importancia: la cercanía del Mundial 2026 y la posibilidad del DT Lionel Scaloni para seguir viendo jugadores, a la vez que pule la lista definitiva de 26 convocados a Estados Unidos-México-Canadá 2026. Todos los detalles de este amistoso de ventana internacional y todos los de esta fecha FIFA están disponibles en canchallena.com.

En la Argentina, el encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y DirecTV (Dsports), canales que se pueden sintonizar online en Flow, Telecentro Play y DGO y que serán los oficiales durante la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio. En todos los casos se necesita ser socio de un cableoperador y tener una suscripción activa.

Lionel Messi está en la nómina de esta fecha FIFA y sumaría algunos minutos en cada partido Manuel Cortina

El conjunto argentino, campeón del mundo en ejercicio, pero que no juega ante un rival europeo desde que se consagró hace cuatro años en Qatar 2022, iba a utilizar estas jornadas para medirse con España y Qatar, justamente. El primer encuentro estaba encarcado en la Finalissima, para definir el título entre los campeones de América y Europa (aunque la FIFA no reconozca a este trofeo como oficial) pendiente desde 2024 y el segundo, como un amistoso más. Ambos iban a llevarse a cabo en Lusail, el mismo escenario donde se celebró la final del Mundial, pero la Guerra de Medio Oriente arruinó esos planes.

Ante la peligrosidad del marco y el conflicto bélico se inició la búsqueda de un nuevo escenario, no hubo acuerdo entre las partes (Conmebol y UEFA) y tras varios días de novela, dimes y diretes, el partido quedó cancelado. De urgencia, la AFA armó dos encuentros con lo poco que quedaba disponible. Y consiguió a Mauritana y Zambia (juegan el martes a las 20.15) para verse las caras en La Bombonera y... No mucho más.

En el medio de todo esto los juegos deberían servirle al DT Scaloni para pulir detalles o terminar de ver a aquellos que se quieren meter en la consideración de la lista para la Copa del Mundo. Si bien se sabe que ya tiene en mente al menos al 80% de los convocados, es un hecho que aún debe decidirse sobre algunos lugares. Este viernes, incluso, recibió la mala noticia de la lesión y rotura de ligamento de Joaquín Panichelli, el delantero de Racing de Strasburgo que pugnaba por un lugar en la nómina para ser alternativa de Jualián Alvarez y Lautaro Martínez, dos seguros en la cita ecuménica de no mediar nada extraordinario.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético Madrid).

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Gabriel Rojas (Racing Club).

Marcos Acuña (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors).

Máximo Perrone (Como).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Chelsea).

Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Nico Paz (Como).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros