La selección argentina Sub 23 inició este lunes su participación en el cuadrangular final con un empate. El 2 a 2 ante Venezuela, que rescató la igualdad a los 99′ por un penal polémico sancionado a vías del VAR, complicó al equipo dirigido por Javier Mascherano que, al igual que la Vinotinto, Paraguay y Brasil, busca obtener uno de los dos cupos disponibles para los Juegos Olímpicos París 2024.

Para lograrlo, es fundamental levantar cabeza y recuperarse de un traspié que, a pesar de no ser una derrota, trastocó los planes albicelestes. El próximo rival es el combinado guaraní, con el que se enfrenta este jueves a las 17 (horario argentino) y con quien empató 1 a 1 en el debut de la etapa inicial gracias a los tantos de Luciano Gondou para la Argentina y Diego Gómez para Paraguay. Y para sumarle más complejidad al asunto, es importante mencionar que el rival de turno viene de vencer 1 a 0 a Brasil.

Paraguay dio la sorpresa en el primer encuentro del cuadrangular final y derrotó a Brasil Ariana Cubillos - AP

De todas maneras, la Argentina es favorita a quedarse con los tres puntos. Poco a poco, el once titular se repite con más facilidad y los futbolistas que ingresan en el complemento le generan un dolor de cabeza a Mascherano por el buen rendimiento que muestran. Luciano Gondou, Federico Redondo, Claudio Echeverri, Thiago Almada, Aaron Quirós y varios jugadores más ya demostraron estar a la altura y sueñan con sacar pasaje a París 2024 con la ilusión más intacta que nunca.

De cara al duelo del jueves, el ‘Jefecito’ no podrá contar con Valentín Barco y Gonzalo Luján, ambos expulsados ante Venezuela. La ausencia del defensor de San Lorenzo implicará, por decantación, un cambio de esquema táctico o la improvisación, en un sector delicado, de un futbolista que no esté acostumbrado a jugar en ese sector. Esto se debe a que Julián Malatini fue convocado y luego desafectado por su transferencia de Defensa y Justicia a Werder Bremen, que decidió no cederlo, y también por la lesión de Marco Di Césare en la etapa inicial.

Argentina vs. Paraguay: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano 2024.

Día: Jueves 8 de febrero.

Hora: 17.

Árbitro: A confirmar.

Estadio: Nacional Brígido Iriarte, Caracas, Venezuela.

TV: TyC Sports y DSports.

Streaming: TyC Sports Play.

La selección albiceleste, bicampeona olímpica (Atenas 2004 y Beijing 2008), quiere lograr el sexto título en un Preolímpico tras haberlo conseguido en Perú 1960 y 1964, Colombia 1980 y 2020, y Chile 2004. El DT, Javier Mascherano, estuvo en los dos planteles que consiguieron el oro y es el único argentino bicampeón olímpico. “Vamos a hacer hasta lo imposible para estar en París”, aseguró el ‘Jefecito’ al término de la etapa inicial.

Javier Mascherano sueña con clasificar a la selección argentina a los Juegos Olímpicos París 2024 Matias Delacroix - AP

La etapa final comenzó este lunes y se extenderá hasta el domingo 11 de febrero, día en el que la Argentina se enfrentará a Brasil. Todos los partidos del certamen se transmiten en vivo a través de DSports y la plataforma digital DGO y, además, se puede seguir el minuto a minuto en canchallena. Los encuentros de la selección albiceleste y otros destacados también se emiten por TyC Sports y la plataforma de streaming TyC Sports Play.