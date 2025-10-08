Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20: cuándo se juegan los cuartos de final

La selección argentina y su par de México protagonizarán uno de los cuatro cruces de cuartos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile con el anhelo de dar un paso más hacia el objetivo en común de conquistar el certamen de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El duelo será el segundo de la siguiente etapa y se disputará el próximo sábado 11 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago con árbitro a designar. El cotejo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Alejo Sarco es el goleador de la selección argentina en el Mundial Sub 20 con cuatro tantos RODRIGO ARANGUA - AFP

El combinado dirigido por Diego Placente ganó los cuatro partidos que disputó en el torneo, el último ante Nigeria 4 a 0 por los octavos de final con anotaciones de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti. Antes, dominó el grupo D de la primera etapa con triunfos sobre Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0 y avanzó como el segundo mejor primero, por lo que se posicionó como uno de los candidatos al título.

La Argentina mejoró lo hecho en las últimas dos citas ecuménicas, en las que se despidió en octavos de final. Es, a su vez, el combinado más ganador de la historia con seis vueltas olímpicas, pero no celebra desde Canadá 2007 y la última vez que disputó los cuartos de final fue en Colombia 2011.

México, al igual que la selección argentina, está invicto en el Mundial Sub 20 JAVIER TORRES - AFP

Los mexicanos, por su parte, sacaron del campeonato a Chile en octavos con una contundente victoria 4 a 1 gracias a los goles de Tahiel Jiménez e Iker Fimbres, Hugo Camberos por duplicado. En la instancia inicial, el combinado norteamericano fue escolta de Marruecos en la zona C con cinco puntos producto de una victoria ante lo marroquíes 1 a 0 y sendos empates frente a Brasil y España 2 a 2 por lo que, al igual que la Argentina, está invicto.

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial