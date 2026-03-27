Argentina vs. Zambia: cuándo se juega el segundo amistoso de fecha FIFA

El (muy posible) último partido de la selección argentina en el país antes del Mundial 2026 será este martes 31 de marzo ante Zambia. El encuentro, que le dará cierre a la doble fecha FIFA de marzo, se jugará en la Bombonera a partir de las 20.15 (horario argentino), con transmisión televisiva por parte de Telefé y DSports. Además, se podrá seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste se prepara para intentar defender su condición de campeón del mundo. Integrará el Grupo J del Mundial con Argelia, Austria y Jordania, por lo que en los papeles es el gran favorito a avanzar de ronda como líder. Se clasificó tras culminar en lo más alto de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 38 puntos, nueve más que su perseguidor más cercano, Ecuador, lo que deja en evidencia la diferencia que logró sacar de manera anticipada.

La selección argentina se prepara para intentar defender el título obtenido en Qatar 2022 Manuel Cortina

El equipo africano, por su parte, no participará del certamen ecuménico. En las eliminatorias de su continente estuvo en la zona E, en la que Marruecos se aseguró un boleto para el Mundial, y quedó cuarto. Cosechó nueve unidades (tres victorias y cinco derrotas) y únicamente superó en la tabla de posiciones a Congo y Eritrea, que se retiró antes de que comience la competencia. En contrapartida, fue superado por los Leones del Atlas, Níger y Tanzania.

De cara a este amistoso, Lionel Scaloni, DT albiceleste, dejó en claro que varios jugadores tendrán la chance de demostrar que merecen estar en la Copa del Mundo. “Los chicos jóvenes traen una gran ilusión por poder estar. A veces demasiada, porque hacen todo rapidísimo. Van a aprender con el paso del tiempo a bajar un cambio y ver a sus compañeros. Las ganas los pueden y es mejor así. Estamos muy contentos con todos”, afirmó.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, tiene definida gran parte de la lista para el Mundial LUIS ROBAYO - AFP

Además, anticipó que la lista de convocados para el Mundial está prácticamente definida, pero que aún restan algunos lugares: “Todo dependerá de cómo lleguen y estén. Va más allá de las lesiones. Es importante que lleguen bien en todos los aspectos y lo más cercano a su potencial. A ellos ya se los dijimos. Son conscientes de lo que se juegan. Con los que nos han hecho ganar, estamos eternamente agradecidos, pero hay que afrontar otro Mundial. Necesitamos gente que esté bien”, aseguró.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético Madrid).

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Gabriel Rojas (Racing Club).

Marcos Acuña (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors).

Máximo Perrone (Como).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Chelsea).

Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Nico Paz (Como).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

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