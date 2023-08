Qué es la luxación de rodilla que sufrió Luciano Sánchez en el partido entre Argentinos y Fluminense

escuchar

Luciano Sánchez, defensor de Argentinos Juniors, sufrió ayer una impactante lesión cuando jugaba contra Fluminse. Horas más tardes se conoció que el jugador de 29 años fue diagnosticado con una luxación en su rodilla izquierda que obligará a su total reconstrucción y le mantendrá alejado de las canchas al menos diez meses.

Según Marcelo López, cirujano de rodilla y hombro, se trata “del más grave esguince que puede sufrir la rodilla y que suele verse en accidentes de tránsito y en, algunas circunstancias, en deportes de contacto como el fútbol”.

“ La gravedad no solo está dada por la lesión de múltiples ligamentos, que haría requerir más de una cirugía, sino también de la posibilidad de lesionar la arteria poplítea, que exigiría una cirugía vascular de urgencia ”, sumo el actual Jefe de Servicio de Ortopedia y Traumatología Clínica Adventista Belgrano.

López detalló que, en este tipo de lesiones: “Incluso podríamos encontrarnos, al mismo tiempo, con la presión del nervio peroneo que impediría levantar el pie tanto para caminar como para correr. Esperemos que estas complicaciones no sean el caso de Luciano Sánchez y pueda recuperarse para volver a jugar”.

“Nunca me tocó ver algo así. Es una luxación completa de rodilla. Prácticamente, es una separación entre el fémur y el peroné”, había adelantado anoche Alejandro Roncoroni, médico de Argentinos, a la prensa. Además, señaló que la recuperación “es de entre 10 y 12 meses” y acotó que además “hay que ver cómo están los meniscos”.

Sánchez debe aguardar que la zona afectada se desinflame para someterse a nuevos estudios antes de que le realicen una intervención quirúrgica.

Un golpe involuntario que dejó lágrimas en los dos jugadores

Sánchez, de 29 años, se lesionó durante el partido entre Argentinos y Fluminense de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, jugado la víspera en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires, tras recibir un pisotón sin intencionalidad por parte del veterano lateral brasileño Marcelo.

El partido estaba 1-0 a favor de Argentinos por un tanto de Gabriel Ávalos, cuando el lateral brasileño pisó al argentino mientras conducía el balón, lo que provocó que la pierna del zaguero se doblara de forma anómala. La imagen de la lesión fue una de las más impactantes que se hayan visto en un campo de juego.

“Sé que fue sin intención. Fue una jugada desafortunada”, dijo Sánchez a periodistas el miércoles tras retirarse de la clínica, a la que fue trasladado para realizarle estudios e inmovilizarle la pierna.

Marcelo, histórico lateral que militó 16 temporadas en el Real Madrid, se marchó expulsado y entre lágrimas tras la revisión de la jugada en el VAR. El jugador brasileño se dirigió al vestuario de Argentinos para ver cómo se encontraba Sánchez, con quien intercambió números telefónicos para mantenerse en contacto.

“Me mandó disculpas, son gestos que demuestran cómo es como persona. Nada que reprocharle a él. Se lo dije personalmente”, detalló el futbolista argentino. “Es tiempo, tener paciencia. Me han pasado otras lesiones y cuando me quiera acordar voy a estar en la cancha de nuevo”.

Esta tarde, sentado en una silla de ruedas, con una férula que cubría su pierna izquierda, pero con un buen semblante, Sánchez expresó en la puerta del sanatorio: “ Fue un mal momento al principio, fue bastante dolor, por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho. Después la noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor, así que ahora vamos a casa para que se deshinche, tengo que hacerme unos estudios más y después ver cuándo operamos”, expresó.

No es la primera vez que Sánchez atraviesa una lesión de gravedad: “Ya me ha pasado esto, no en la rodilla, sino otras lesiones. Es cuestión de tiempo, es tener paciencia y cuando me quiera acordar voy a estar en la cancha de nuevo”, dijo, esperanzado.

Por último, se mostró muy agradecido por todos los mensajes que le llegaron: “Sé que se preocuparon un montón, tengo un montón de mensajes, ocupé la batería del teléfono que tenía para hablar con mi familia y ya le voy a responder a la gente”.

