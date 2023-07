Arlex Campos, el artista que pintó el primer mural de Lionel Messi en Miami antes de que llegue a Inter

escuchar

Lleva puesta una camiseta de Inter Miami, salpicada con algunos rastros de artista. Se trata de algunas gotitas de pintura de diferentes colores mientras hacía un mural muy especial. En la espalda está su firma y no un número como tienen los jugadores. Pero en su profesión, Arlex Campos lleva la 10. Es diseñador gráfico y tiene 28 años: “En unos días cumplo 29, pero vos decí que tengo 28 así piensan que soy más joven”, dice bromeando el oriundo de Venezuela, que por estos días fue noticia en gran parte del mundo por ser el artista que se encargó de pintar el primer mural de Lionel Messi en la ciudad de Miami y con los colores de Inter.

La particularidad es que ese mural no está en cualquier parte, sino en un espacio muy icónico de la ciudad de Florida. Su obra de arte está ubicada en Wynwood, en 2250 NW 2nd Ave, en el distrito artístico más grande del mundo y en el que Campos cumplió su sueño de pintar allí, territorio que cualquier artista desea alcanzar. Con una tonada venezolana que no se pierde a pesar de sus casi ocho años viviendo en Miami, Arlex Campos habló con LA NACION y contó todo sobre su arte del que todo el mundo habla. Cómo lo inspiró pintar a Messi. Cuál fue la técnica con la que lo hizo. Cómo lo ayudaron y cuál fue su camino para llegar a ser lo que es, su pasión por el fútbol y cuál es su opinión sobre el crack argentino quien, gracias a Arlex, ya tiene su lugar en lo que será su próxima casa.

Arlex lleva a cabo su arte, la gente que pasea por el distrito de Wynwood, donde está el mural, lo mira Arlex Campos

Mientras disfrutaba de un trago sin alcohol en el caluroso mediodía de Miami y bajo una pequeña sombra, Campos explicó por qué pasó por su cabeza realizar el mural de Messi en el que lleva sus brazos cruzados y está plasmado sobre maderas ubicadas en una pared de 16 metros de alto por 24 metros de ancho. “En 2015 hice un mural de Tomás Rincón, jugador venezolano, que es de Táchira, mi ciudad. Él también es de ahí, donde está el Deportivo Táchira. Y en ese año mi proyecto fue el de pintar personalidades venezolanas en los sitios donde se criaron para dar el mensaje de que no importa de dónde vienes, que puedes llegar adonde tú te lo propongas. Entonces eventualmente así arrancó el proyecto: soy muy amante del fútbol, mi papá fue presidente del Deportivo Táchira, mi mamá formó parte de la selección Venezuela en remo, atletismo y yo salí no siendo deportista, sino pintando”, contó Campos entre risas.

Su carrera tuvo un click gracias a Tomás Rincón, hoy en día jugador de Sampdoria, de Italia: “En 2016, Tomás se tomó una foto en el mural que pinté yo y básicamente eso me puso a vivir en Miami. El mural, para ese momento, se volvió tendencia en Venezuela y fue un buen boom para mi carrera. Ya tengo viviendo acá casi ocho años”. A partir de allí, su carrera fue de menor a mayor y al creador le llegó el momento en el que se está luciendo artísticamente, pero contó el detrás de escena: “Yo estaba de visita en mi país y regresé a Miami, que ya es mi casa, entonces cuando sale la especulación de la noticia de que estaba por firmar en Inter dije ‘acá puede pasar algo’. Entonces, como pasó en 2015 con lo de Tomás Rincón que tuvo efecto rebote, por qué no intentarlo una vez más, ¿qué era lo peor que podía pasar? quizás, que no se viralice o no se conozca. No te voy a negar que busco reconocimiento a través de mi talento que es el arte”.

Arlex Campos tuvo un apoyo moral muy importante para poder hacer el mural de Lionel Messi en Miami Arlex Campos

El apoyo de mucha gente cercana, también lo hizo posible: “Algunos amigos me consiguieron la pared en Wynwood, se prestaron muy amables conmigo, junto con una de las barras de Inter que se llama “Legión del sur” y todos ellos tuvieron buena receptividad conmigo. Yo buscaba el apoyo moral, no económico, necesitaba que se muestre, que se haga “bulla” como decimos nosotros, que se muestre. Mientras tanto yo estaba en Venezuela descansando y no tenía tantas ganas de volver a Miami, estaba bien tranquilo haciendo mi arte, pero allá. Entonces me volví y decidí pintarlo, me llevó tres días pintando, y lo que pienso es que al final estuve en el lugar preciso en el momento exacto, entonces “Dios me mandó al mesías a mi ciudad”. Pero el se permite agradecerse a sí mismo por lo que le está pasando y por haber cumplido su sueño: “Yo también me doy una palmadita por los años que me he sudado mi camiseta con el arte, es mirar atrás y decir cumplí el sueño de pintar acá en Wynwood”.

Su lucha en Miami no fue fácil, pero al final, tuvo su recompensa. Además, sabe dónde está parado y no deja que las luces lo encandilen: “Yo soy muy creyente y sólo tengo que agradecer. Tengo más de 10 años pintando, migré a Estados Unidos y no sólo vine a pintar, también manejé Uber. No te cuento el cuento del migrante pobre, pero pasé por momentos malos, las frustraciones que puede tener cualquier humano, pero pasó esto y se viralizó y ahora estoy hablando con prensa argentina, de España, de aquí y digo ‘¿qué pasó?’ (risas) o sea, me lo busqué, pero este es el momento, es ahora, son los famosos cinco minutos de fama que no los puedo dejar perder porque se acaban, la ola va a bajar”, cuenta con mucho orgullo. “Yo no quise hacerme famoso con Messi, tengo años largos pintando deportistas, personalidades, cantantes, no empecé ayer, pero ahora estoy llegándole a un público más grande, eventualmente, por Messi porque todos los que vienen a sacarse la foto viene por el mural, no por el artista. Eso sí, gracias al mural, llegan a ver quién es el artista”.

Campos contó que llegó a Miami a finales de 2016, ya está asentado, vive solo, no tiene novia, pero advierte con mucho humor: “Ahorita con eso del mural pueden salir muchas candidatas”. Además, se siente orgulloso de haber hecho todo por el camino correcto: “Vine a hacer todo bien desde el inicio, no como ilegal, primero de turista normal, a conocer, a relacionarme, a ver cómo era todo por acá, después me enteré de una “visa de habilidad extraordinaria”, hice todo el trámite y tenía todo listo para que puedan darme la visa por tres años, una vez que pasó ese tiempo y se estaba por vencer, opté por la residencia y ya llevo casi dos años así”.

Una de las claves de su trabajo fue la técnica que utilizó para inmortalizar a Messi en ese muro y Campos contó cuál fue la que utilizó y en quién se inspiró para hacerlo: “La técnica que utilizo se llama stencil, que es el uso de plantillas para recrear una imagen. El stencil que uso lo ejecuto por tramas, el efecto que busqué con mi firma personal es que la gente sin necesidad de un nombre vea el trabajo y sepa que es un trabajo de Arlex Campos. Además, está ligado al cinetismo, tu la miras y da la sensación de movimiento en la obra, ves que se generan colores que no están como por ejemplo la piel de la cara no existe, ahí hay amarillo, magenta, cian y negro, pero cuando ves el muro, pareciera que hay un tono piel, como si lo hubiese aplicado. Ese juego de colores y cinetismo está vinculado al arte venezolano por el maestro Carlos Cruz Diez, a quien tengo tatuado y es un ídolo”.

La técnica que utilizó Arlex Campos se llama stencil y se trata del uso de plantillas para recrear una imagen. Además, la ligó al cinetismo pata que la obra tenga sensación de movimiento Arlex Campos

Es cierto que la imagen del crack argentino se repite una y otra vez en muchas ciudades del mundo, de todos los tamaños posibles y hasta con diferentes camisetas, pero él se permite declararse un pionero en algo: “A Messi lo pintaron infinidad de veces, hay murales que son muchísimos más grandes y sin menospreciar mi trabajo, desde mi perspectiva artística considero que es mucho mejor desde mi gusto artístico, pero digo que no estaba el mural de Messi con la camiseta de Inter, en el lugar en el que va a jugar y en el distrito artístico más icónico del mundo y estoy orgulloso de eso “, expresó.

A su relación con Inter la vive muy de cerca y también cuenta cómo es para un futbolero como él, estar en Miami: “Yo voy a la cancha todos los partidos. Voy a la tribuna donde están las barras, pero me siento a un costado, más tranquilo. Lo que nos pasa a muchos amantes del fútbol en general que vivimos en Miami es como que, vas a ver a los Heat, a los Marlins, a los Dolphins, vas para hacer algo diferente, para mantener tu gusto por el deporte como tal, pero de repente ninguno de esos deportes no nos completaba entones qué íbamos a hacer sin fútbol. Y cuando empezamos a tener un equipo de fútbol finalmente tenemos algo para ver. Eventualmente estamos últimos en la tabla, pero es bonito igual. Yo soy del Deportivo Táchira desde la cuna y seré hasta el cajón, pero por qué no adoptar al Inter. Si yo hubiese llegado a cualquier otra ciudad, sería del equipo de esa ciudad”.

Arlex Campos sueña con conocer a Messi algún día y mucho más ahora que lo tendrá en su ciudad, sin embargo, no se vuelve loco porque eso suceda: “Claro que tengo la ilusión de conocerlo, pero tengo los pies sobre la tierra. Si Messi llega al mural, para mí será una locura, pero si no viene, no pasa nada, no importa. Estoy tranquilo con eso. Todavía no sé si Messi se enteró del mural, pero la cuenta de Instagram de su marca oficial comentó el post en esa red social. Eso quiere decir que hicimos un buen trabajo”.

Su respeto por Messi, es intachable, pero por otros futbolistas, también: “Soy muy fanático del fútbol en general, yo disfruto del momento, de ver a uno de los más grande del mundo, eso desde mi perspectiva. No soy un hincha fanático de Messi, tengo el respeto y la admiración a quien para mí es el mejor del mundo y estamos disfrutando de él hoy. Cristiano Ronaldo es tremendo jugador, Mbappé es un tremendo jugador también, pero si me los ponen a todos en la lista yo lo elijo primero a Messi y lo más lindo es que vamos a tenerlo en nuestra casa”.