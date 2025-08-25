Boca, en la Tabla Anual 2025: así está el xeneize en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors consiguió este domingo su segunda victoria en fila en el Torneo Clausura 2025 ante Banfield 2 a 0 en la Bombonera con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani y se mantiene en el tercer puesto de la Tabla Anual, es decir en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Con las tres unidades que sumó ante el Taladro, el elenco de Miguel Ángel Russo acumula 42 puntos en la temporada (12 triunfos, seis igualdades y cuatro caídas) y recuperó el lugar que momentáneamente le quitó Argentinos Juniors con su goleada a Racing 4 a 1. En esa ubicación, ingresaría al repechaje del próximo certamen continental y jugaría la misma instancia que disputó esta edición y lo eliminó Alianza Lima de Perú.

El líder de la tabla general del fútbol argentino es, otra vez, Rosario Central gracias a que venció a Newell’s 1 a 0 en el clásico rosarino con un golazo de tiro libre de Ángel Di María. El Canalla tiene 45 unidades y lo puede alcanzar, y superar por diferencia de tantos, River Plate. El Millonario suma 42 puntos y este lunes visita a Lanús en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura.

Rosario Central, River y Boca son los tres clubes que, de momento, están accediendo a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. En el caso del xeneize, por su magra temporada 2025 en la que tuvo más disgustos que alegrías, no tiene muchos más caminos que el que transita y ser campeón del Clausura para disputar el campeonato que es su obsesión. La eliminación en cuartos de final del Apertura y en 32avos de la Copa Argentina significaron perder dos posibilidades de clasificación directa, siempre y cuando hubiese obtenido algún título.

En ese contexto y aunque todavía puede ganar el Clausura, en el que escaló hasta el tercer lugar del grupo A y se metió en zona de clasificación a octavos de final; el conjunto del barrio porteño de la Boca necesita sumar unidades en el para la Tabla Anual y terminar entre los tres mejores. Si cae hasta no más del noveno lugar, se clasificará a la Copa Sudamericana al igual que en 2024.

La Tabla Anual del fútbol argentino, mientras se desarrolla la sexta fecha del Torneo Clausura Canchallena

Una cuestión a tener en cuenta para repartir los cupos a los torneos internacionales a través de la Tabla Anual son las plazas que liberarán los campeones. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la general, dejarán esos lugaras y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir a Boca que solo pelea por el Clausura.

Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez Sarsfield o Estudiantes se consagran en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, quedan entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Independiente o Lanús conquistan la Sudamericana y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Leandro Paredes es la principal figura de un Boca Juniors que quiere cerrar el año con un título Gonzalo Colini - LA NACION

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River Plate (a definir).

Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)