Llave de River en la Copa Libertadores 2025, tras los octavos de final

Con sufrimiento, River se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, instancia en la que se enfrentará a Palmeiras. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo avanzó de ronda tras derrotar por penales a Libertad de Paraguay, resultado con el que cortó una racha negativa de seis años y ocho partidos sin triunfos por esa vía. En la tanda celebró por 3 a 1 gracias a los goles de Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta (falló Marcos Acuña), y a la atajada de Franco Armani a Marcelo Fernández tras los yerros de Jorge Recalde y Hernesto Caballero para el Gumarelo.

Será el tercer mano a mano entre ambos en una serie de eliminación directa del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Las dos anteriores fueron en el marco de las semifinales de 1999 y 2021, con victoria del Verdão en ambas ocasiones.

En el mismo lado de esta llave están San Pablo y Liga de Quito. El equipo dirigido por Hernán Crespo fue uno de los dos, junto al Millonario, que necesitó de los penales para pasar a cuartos de final. Frente a Atlético Nacional empató 0 a 0 en Brasil y 1 a 1 en Colombia para luego, en la tanda, festejar por 4 a 3. El conjunto ecuatoriano, por su parte, protagonizó el gran batacazo de octavos al dejar fuera de competencia al último campeón, Botafogo, por 2 a 1 en el global tras una derrota por 1 a 0 en Brasil y una victoria por 2 a 0 en Ecuador.

Hernán Crespo, DT de San Pablo, podría cruzarse con el club de sus amores, River, en semifinales Sports Press Photo - Getty Images South America

Del otro lado, los rivales de una hipotética final podrían ser Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata o Flamengo. Para meterse en cuartos, el Fortín le ganó 2 a 0 a Fortaleza como local, resultado con el que compensó el empate 0 a 0 en Brasil. La Academia, por su parte, celebró en la serie más electrizante de la primera instancia de eliminación directa de esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Se repuso del 1 a 0 adverso como visitante de Peñarol en la ida y, con un 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, se metió entre los ocho mejores.

El Pincha venció con lo justo a Cerro Porteño gracias al 1 a 0 agónico en la ida en Asunción y, por último, el Mengão ganó el mano a mano entre brasileños frente a Internacional: fue 1 a 0 en Río de Janeiro y 2 a 0 en Porto Alegre. Así, habrá al menos un argentino entre los cuatro mejores, Vélez o Racing, que se enfrentarán para determinar el rival de Estudiantes o Flamengo en la instancia de los cuatro mejores.

Flamengo es el único equipo no argentino en el lado derecho del cuadro de la Copa Libertadores 2025 Prensa Flamengo

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025