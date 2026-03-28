Cómo comprar entradas para Argentina vs. Zambia: precios y plataforma

El seleccionado albiceleste se enfrentará a un equipo africano que está ubicado en el 91° lugar del ranking FIFA, el martes 31 de marzo en la Bombonera
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La fecha FIFA de marzo se convirtió en una piedra en el zapato para la selección argentina. Tras la cancelación de la Finalissima ante España por los conflictos bélicos que tienen en jaque a Medio Oriente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se quedó sin partidos confirmados en la última ventana antes de anunciar la lista de convocados para el Mundial 2026. A contrarreloj, tuvo que moverse rápido para encontrar equipos disponibles y, en ese contexto, cerró a Mauritania (le ganó 2 a 1 este viernes) y Zambia, contra el que jugará el martes 31 de marzo, a partir de las 20.15 (horario argentino), en la Bombonera.
- Será la despedida del seleccionado albiceleste ante su gente antes de la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio en Estados Unidos-México-Canadá.
La metodología de venta es idéntica al encuentro ante los mauritanos. Los tickets se venden por Deportick. La AFA dio a conocer los precios, que oscilan entre $90.000 pesos argentinos a $490.000 en el lugar más preferencial. La venta es exclusivamente online y el canje por la entrada física se realizará desde este sábado hasta el lunes en las boleterías del estadio de Huracán, de 9 a 15.
Zambia no participará del Mundial. En las eliminatorias africanas estuvo en la zona E, en la que Marruecos se aseguró un boleto a la cita de año, y quedó cuarta. Cosechó nueve unidades (tres victorias y cinco derrotas) y únicamente superó en la tabla de posiciones a Congo y Eritrea, que se retiró antes de que comience la competencia. En contrapartida, fue superado por los Leones del Atlas, Níger y Tanzania.
Qué es Deportick y cómo comprar
El sitio de venta de tickets es el mismo que se utiliza desde 2023 para partidos de la selección argentina. Para poder comprar se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación, el método de pago y adquisición de los boletos, entre otros. Al precio se le añade un costo de servicio.
Una vez confirmada la compra, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio. En este caso, la cancha de Huracán en Parque Patricios, Buenos Aires.
Convocados de la selección argentina para enfrentar a Zambia
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).
- Juan Musso (Atlético Madrid).
Defensores
- Nahuel Molina (Atlético Madrid).
- Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).
- Lucas Martínez Quarta (River Plate).
- Marcos Senesi (Bournemouth).
- Nicolás Otamendi (Benfica).
- Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).
- Gabriel Rojas (Racing Club).
- Marcos Acuña (River Plate).
- Agustín Giay (Palmeiras).
Mediocampistas
- Leandro Paredes (Boca Juniors).
- Máximo Perrone (Como).
- Alexis Mac Allister (Liverpool).
- Enzo Fernández (Chelsea).
- Valentín Barco (Racing Estrasburgo).
- Rodrigo De Paul (Inter Miami).
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).
- Nico Paz (Como).
- Franco Mastantuono (Real Madrid).
Delanteros
- Lionel Messi (Inter Miami).
- Gianluca Prestianni (Benfica).
- Nicolás González (Atlético Madrid).
- Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
- Thiago Almada (Atlético Madrid).
- José López (Palmeiras).
- Julián Álvarez (Atlético Madrid).
- Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo - desafectado este viernes por una grave lesión).
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