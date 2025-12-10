Copa Argentina 2026: los rivales de Boca y River y cómo quedó el cuadro

Este miércoles se sortearon las llaves de la Copa Argentina 2025 y, en consecuencia, ya se conocen los 32 cruces de la etapa inicial, como así también el camino que debe seguir cada equipo para quedarse con el trofeo. El campeón de 2025, Independiente Rivadavia, iniciará su defensa del título ante Estudiantes de Buenos Aires, uno de los 15 clasificados desde la Primera Nacional y será el que levantará el telón de la competencia. El máximo ganador del certamen, Boca Juniors, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River Plate jugará el primer partido contra Ciudad Bolívar por segundo año consecutivo.

El resto de los “grandes” también tienen rivales confirmados, aunque al igual que los equipos anteriormente mencionados, tampoco tienen fecha oficial para cada uno de sus compromisos. Independiente irá ante Atenas de Río Cuarto, representante del Torneo Federal A al igual que San Martín de Formosa, rival de Racing. San Lorenzo, por su parte, se cruzará con Rincón de Los Sauces, otro equipo del Federal A.

River debutará en la Copa Argentina 2026 ante Club Ciudad Bolívar, mismo rival que en la primera ronda del 2025 Joaquín Camiletti - Getty Images South America

Al igual que en 2025, los clubes no podrán enfrentarse con su clásico rival (o su correspondiente “pareja”) hasta una hipotética final.

El campeón del torneo obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores, a la Supercopa Argentina y a la Recopa de Campeones del 2027.

Clubes y categorías de los clasificados a la Copa Argentina 2026

Liga Profesional : Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba (SdE), Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Gimnasia (LP), Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Instituto, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, Racing, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento (J), Talleres (C), Tigre, Unión (SF), Vélez, Deportivo Riestra, Independiente Rivadavia de Mendoza, San Martín (SJ) y Aldosivi.

: Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba (SdE), Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Gimnasia (LP), Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Instituto, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, Racing, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento (J), Talleres (C), Tigre, Unión (SF), Vélez, Deportivo Riestra, Independiente Rivadavia de Mendoza, San Martín (SJ) y Aldosivi. Primera Nacional : Agropecuario, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes (BA), Estudiantes (RC), Gimnasia (J), Gimnasia (M), Gimnasia y Tiro, San Martín (T), San Miguel, Temperley y Tristán Suárez.

: Agropecuario, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes (BA), Estudiantes (RC), Gimnasia (J), Gimnasia (M), Gimnasia y Tiro, San Martín (T), San Miguel, Temperley y Tristán Suárez. Primera B : Acassuso, Argentino (M), Deportivo Armenio, Midland y Real Pilar.

: Acassuso, Argentino (M), Deportivo Armenio, Midland y Real Pilar. Torneo Federal A : Argentino (MM), Atenas (RC), Atlético de Rafaela, Ciudad Bolívar, Deportivo Rincón de Los Sauces, Gimnasia de Chivilcoy, Olimpo, San Martín (F), Sarmiento (LB) y Sportivo Belgrano.

: Argentino (MM), Atenas (RC), Atlético de Rafaela, Ciudad Bolívar, Deportivo Rincón de Los Sauces, Gimnasia de Chivilcoy, Olimpo, San Martín (F), Sarmiento (LB) y Sportivo Belgrano. Primera C: Claypole, Deportivo Camioneros, Ituzaingó y Sportivo Barracas.

Deportivo Camioneros es uno de los cuatro equipos de la Primera C que se clasificaron a la Copa Argentina 2026

Todos los cruces de 32vos de final de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces

Deportivo Riestra vs.

Newell’s vs. Acassuso

Gimnasia (LP) vs.

Banfield vs. Real Pilar

Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

Argentinos Juniors vs. Midland

Racing vs. San Martín (F)

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (J)

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro

Sarmiento (J) vs. Tristán Suárez

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

River vs. Ciudad Bolívar

Aldosivi vs. San Miguel

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Tigre vs. Claypole

Talleres (C) vs. Argentino (M)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Unión (SF) vs. Agropecuario

Independiente vs. Atenas (RC)

Platense vs. Argentino (MM)

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Instituto vs. Atlanta

Lanús vs. Sarmiento La Banda

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Barracas Central vs. Temperley

Huracán vs. Olimpo