Copa Argentina 2026: los rivales de Boca y River y cómo quedó el cuadro

Este miércoles se sortearon las llaves de la próxima edición del torneo más federal del país; cuándo podría haber clásicos y contra qué equipo debuta el campeón defensor, Independiente Rivadavia
Este miércoles se sortearon las llaves de la Copa Argentina 2025 y, en consecuencia, ya se conocen los 32 cruces de la etapa inicial, como así también el camino que debe seguir cada equipo para quedarse con el trofeo. El campeón de 2025, Independiente Rivadavia, iniciará su defensa del título ante Estudiantes de Buenos Aires, uno de los 15 clasificados desde la Primera Nacional y será el que levantará el telón de la competencia. El máximo ganador del certamen, Boca Juniors, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River Plate jugará el primer partido contra Ciudad Bolívar por segundo año consecutivo.
El resto de los “grandes” también tienen rivales confirmados, aunque al igual que los equipos anteriormente mencionados, tampoco tienen fecha oficial para cada uno de sus compromisos. Independiente irá ante Atenas de Río Cuarto, representante del Torneo Federal A al igual que San Martín de Formosa, rival de Racing. San Lorenzo, por su parte, se cruzará con Rincón de Los Sauces, otro equipo del Federal A.
- Al igual que en 2025, los clubes no podrán enfrentarse con su clásico rival (o su correspondiente “pareja”) hasta una hipotética final.
- El campeón del torneo obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores, a la Supercopa Argentina y a la Recopa de Campeones del 2027.
Clubes y categorías de los clasificados a la Copa Argentina 2026
- Liga Profesional: Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba (SdE), Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Gimnasia (LP), Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Instituto, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, Racing, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento (J), Talleres (C), Tigre, Unión (SF), Vélez, Deportivo Riestra, Independiente Rivadavia de Mendoza, San Martín (SJ) y Aldosivi.
- Primera Nacional: Agropecuario, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes (BA), Estudiantes (RC), Gimnasia (J), Gimnasia (M), Gimnasia y Tiro, San Martín (T), San Miguel, Temperley y Tristán Suárez.
- Primera B: Acassuso, Argentino (M), Deportivo Armenio, Midland y Real Pilar.
- Torneo Federal A: Argentino (MM), Atenas (RC), Atlético de Rafaela, Ciudad Bolívar, Deportivo Rincón de Los Sauces, Gimnasia de Chivilcoy, Olimpo, San Martín (F), Sarmiento (LB) y Sportivo Belgrano.
- Primera C: Claypole, Deportivo Camioneros, Ituzaingó y Sportivo Barracas.
Todos los cruces de 32vos de final de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces
- Deportivo Riestra vs.
- Newell’s vs. Acassuso
- Gimnasia (LP) vs.
- Banfield vs. Real Pilar
- Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- Argentinos Juniors vs. Midland
- Racing vs. San Martín (F)
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
- Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (J)
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro
- Sarmiento (J) vs. Tristán Suárez
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
- River vs. Ciudad Bolívar
- Aldosivi vs. San Miguel
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
- Tigre vs. Claypole
- Talleres (C) vs. Argentino (M)
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Unión (SF) vs. Agropecuario
- Independiente vs. Atenas (RC)
- Platense vs. Argentino (MM)
- San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
- Instituto vs. Atlanta
- Lanús vs. Sarmiento La Banda
- Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
- Barracas Central vs. Temperley
- Huracán vs. Olimpo
