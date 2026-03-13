Próximo partido de River: cuándo juega vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura 2026

Tras la victoria frente a Huracán por 2 a 1, River tendrá poco tiempo de descanso antes de su próximo partido. El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien debutó este jueves como DT tras la salida de Marcelo Gallardo, volverá a jugar el domingo a las 19.45. El rival será Sarmiento de Junín, en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 11 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

El Millonario llegará al compromiso ante el Verde en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona, en zona de clasificación a octavos de final. Tiene 15 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+1 contra 0 del Lobo). Buscará su segundo triunfo consecutivo, algo que no consigue desde el comienzo del certamen (1 a 0 vs. Barracas Central en la fecha 1 y 2 a 0 vs. Gimnasia en la 2).

En el debut del 'Chacho' Coudet, River derrotó a Huracán y subió puestos en la tabla de posiciones Gonzalo Colini - La Nación

River no logró derrotar a Sarmiento en los últimos dos cruces entre sí. El último triunfo fue el 28 de julio de 2024, por la cuarta jornada de la Liga Profesional, cuando le ganó por la mínima diferencia con un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono, en la despedida de Martín Demichelis antes del regreso de Marcelo Gallardo. El antecedente que mejores recuerdos le trae al club de Núñez es del 30 de abril de 2022, cuando lo goleó ¡7 a 0! en la Copa de la Liga con un hat-trick de Julián Álvarez y sendas anotaciones de Tomás Pochettino, Enzo Fernández, Esequiel Barco y Santiago Simón.

El año que tiene por delante River

En el plano local, ahora con el ‘Chacho’ Coudet al mando, el Millonario culminará el Apertura y luego afrontará el Clausura. En el certamen del segundo semestre nuevamente habrá dos zonas de 15 equipos idénticas a las del torneo en curso y con la localía invertida, 16 fechas -una interzonal y una por equipo contra su clásico rival o club “pareja”- y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante.

River quiere afianzarse lo antes posible para pelear por el título en el Torneo Apertura 2026 Gonzalo Colini - La Nación

Además, en la Copa Argentina, certamen en el que fue campeón en 2015-16, 2016-17 y 2018-19, ya debutó con una ajustada victoria por 1 a 0 ante Ciudad Bolívar, representante del Federal A, al que también venció en 2025. En la próxima ronda se enfrentará a Aldosivi, que dejó en el camino a San Miguel. Con los otros equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Independiente podría verlo en cuartos de final, y a Boca, Racing o San Lorenzo en una hipotética final.

Por último, no disputará la Copa Libertadores, pero se clasificó directamente a la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2026 junto a otros cinco clubes argentinos: Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. El sorteo de dicha instancia está programado para el 19 de marzo y el Millonario sabe que ocupará el Bombo 1, por lo que será cabeza de serie. En su última participación, en 2015, quedó eliminado en semifinales tras perder con Huracán.