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Sorteo de la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El azar dejará establecido este jueves cómo se conformarán los grupos del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes; también se diagramará la Sudamericana

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Flamengo es el campeón en ejercicio de la Copa Libertadores; en 2025 se quedó con el trofeo tras derrotar a Palmeiras
Flamengo es el campeón en ejercicio de la Copa Libertadores; en 2025 se quedó con el trofeo tras derrotar a PalmeirasLUIS ACOSTA - AFP

La Copa Libertadores 2026 conocerá este jueves la conformación de los grupos. El sorteo se llevará a cabo en Luque, Paraguay, en la sede de la Conmebol, a partir de las 20 de la Argentina. El azar determinará cómo queda armada cada zona y por ende, se conocerá el camino inicial de cada uno de los clasificados. Participarán de esta edición seis clubes argentinos: Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia.

Los 32 participantes estarán distribuidos en cuatro bombos diferentes de acuerdo al ranking de la Conmebol de diciembre de 2025. Todos los integrantes del primer pelotón, entre los que se encuentra el xeneize, encabezarán las zonas A, B, C, D, E, F, G y H, y se enfrentarán a un oponente de cada uno del resto de los copones con una excepción: no puede haber dos equipos de un mismo país en el mismo grupo, salvo que uno de ellos provenga de las Fases Previas.

Boca, el segundo máximo ganador de la Copa Libertadores con seis títulos, será cabeza de serie
Boca, el segundo máximo ganador de la Copa Libertadores con seis títulos, será cabeza de serieGustavo Garello - AP

Cómo ver online el sorteo de la Copa Libertadores 2026

La ceremonia se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar los canales deportivos directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

  • Fox Sports.
  • ESPN.
  • Disney+ Premium.
  • Canal de YouTube de la Conmebol.
La Copa Libertadores, el trofeo con el que sueñan todos los equipos de Sudamérica
La Copa Libertadores, el trofeo con el que sueñan todos los equipos de SudaméricaRicardo Moraes - Reuters

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

  • Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
  • Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
  • Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.
  • Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Calendario de la Copa Libertadores 2026

  • Fase 1: Semanas del 4 y 11 de febrero.
  • Fase 2: Semanas del 19 y 26 de febrero.
  • Fase 3: Semanas del 4 y 11 de marzo.
  • Sorteo de la etapa de grupos: Semana del 18 de marzo.
  • Etapa de grupos: Del 7 de abril al 28 de mayo.
  • Sorteo de los octavos de final: Semana del 6 de junio.
  • Octavos de final: Del 11 al 20 de agosto.
  • Cuartos de final: Del 8 al 17 de septiembre.
  • Semifinales: Del 14 al 22 de octubre.
  • Final: 28 de noviembre.

Al igual que en los últimos años, la final será a partido único en una sede neutral que se dará a conocer en los próximos meses. En la última edición se cruzaron Flamengo y Palmeiras en el estadio Monumental de Lima, Perú, con triunfo del Mengão por la mínima diferencia con un gol de Danilo. Desde que la definición dejó de ser a ida y vuelta como el resto de los partidos del torneo, en 2019, todos los trofeos quedaron en manos de equipos brasileños: tres para Flamengo (2019, 2022 y 205), dos para Palmeiras (2020 y 2021), y uno para Fluminense (2023) y Botafogo (2024).

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