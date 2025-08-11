Universidad de Chile vs. Independiente, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Universidad de Chile e Independiente abrirán la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 el próximo miércoles 13 de agosto con el partido de ida, programado a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. El cotejo se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la antesala del cotejo que arbitrará el brasileño Anderson Daronco, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.73 contra 2.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.08.

El conjunto trasandino accedió a la ronda de 16 clubes tras eliminar en la reclasificación a Guaraní de Paraguay por un global de 6 a 2 con una goleada 5 a 0 en la ida y una derrota 2 a 1 en la vuelta. Dirigido por el argentino Gustavo Álvarez, decantó en la Sudamericana tras ser tercero en el grupo A de la Copa Libertadores por detrás de Estudiantes de La Plata y Botafogo.

En el campeonato chileno el elenco que conforman los futbolistas albicelestes Franco Calderón, Felipe Salomoni, Leandro Fernández, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, es escolta de Coquimbo con 38 unidades contra 44 que que tiene el líder.

Universidad de Chile decantó en la Copa Sudamericana tras ser tercero en el grupo A de la Libertadores, donde enfrentó a Estudiantes JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

El Rojo tuvo un mal arranque de segundo semestre en los torneos argentinos, aunque cambió su cara en el empate del último sábado ante River Plate 0 a 0 porque mostró una mejoría en su nivel con respecto a la eliminación en la Copa Argentina 2025 a manos de Belgrano de Córdoba y, también, a los tres primeros partidos en el Clausura. Aun así, en la zona B el conjunto comandado por Julio Vaccari marcha último con apenas dos unidades producto de dos pardas, una de ellas ante el Millonario y dos caídas.

La revancha de la serie será el miércoles 20 a las 21.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda. El ganador avanzará a los cuartos de final y se medirá contra quien se imponga de la llave entre Alianza Lima de Perú y Universidad Católica de Ecuador.