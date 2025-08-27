Instituto vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Instituto de Córdoba e Independiente, con la imperiosa necesidad de ganar, se enfrentarán este viernes a las 21.15 en el estadio Juan Domingo Perón por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere ser cliente del cableoperador y estar suscripto al “Pack fútbol”-. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Luis Lobo Medina, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.64 contra 3.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.90.

La Gloria, dirigida por Daniel Oldrá, marcha antepenúltima en la tabla de posiciones del grupo con apenas cinco puntos que consiguió en una victoria, dos empates y tres derrotas. Lleva dos caídas en fila y no gana desde que en la jornada inaugural superó a Gimnasia de La Plata 1 a 0, por lo que necesita volver a sumar de a tres unidades para escapar de los últimos lugares y no quedar relegado en la lucha por clasificar a octavos de final.

El Rojo por su parte, es uno de los tres equipos que todavía no conoce el triunfo en el campeonato -los otros son Godoy Cruz de Mendoza y Aldosivi de Mar del Plata- y se ubica último con dos unidades producto de dos igualdades y tres derrotas. El equipo dirigido por Julio Vaccari tiene pendiente el partido ante Platense, que se suspendió el fin de semana pasada a raíz de la clausura de su estadio luego de los graves incidentes en el cruce de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 vs. Universidad de Chile.

Independiente aguarda el falló de la Conmebol tras los incidentes vs. Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América Gentileza/ Luis Santiago

En el club todos los esfuerzos están puestos en lograr que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le otorgue la clasificación a cuartos de final del torneo internacional, aduciendo que el problema comenzó a raíz del mal comportamiento de los hinchas chilenos en una de las tribunas de su recinto, donde posteriormente simpatizantes suyos ingresaron y atacaron a los visitantes. De hecho, la Comisión Directiva que preside presentó un descargo ante la Conmebol responsabilizando a la U de Chile del conflicto y solicitando su pase de ronda, algo que parece poco probable ya que se rumorea que ambos clubes serán descalificados de la competencia y Alianza Lima de Perú (viene por ese lado de la llave) accederá directamente a semifinales.

Ambos equipos se enfrentaron en la séptima jornada del Torneo Apertura 2025 con victoria de Independiente 2 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con goles de Álvaro Angulo y Federico Mancuello de penal.