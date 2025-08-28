Real Madrid vs. Mallorca, por la Liga de Epaña 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Real Madrid, con el argentino de 18 años Franco Mastantuono entre sus filas, recibirá a Mallorca este sábado en el estadio Santiago Bernabéu por la tercera fecha de La Liga de España 2025-2026. El encuentro está programado para las 16.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.22 contra 15.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 7.0.

El Merengue es uno de los cinco clubes que tuvo un arranque perfecto en el torneo con dos victorias en fila, al igual que Villarreal, Barcelona, Getafe y Athletic Bilbao. En su caso, doblegó a Osasuna 1 a 0 y a Real Oviedo 3 a 0 y quiere seguir por esa senda para mantenerse en los primeros puestos del certamen en el que es, junto al conjunto culé, el máximo favorito al título.

Mastantuono fue titular en el triunfo ante Oviedo y está muy bien considerado por el entrenador Xabi Alonso, quien en el arranque de la temporada pregona darle minutos a todos sus jugadores para ir ensamblando el equipo ideal de cara al inicio de la Champions League. En ese contexto, el volante formado en River tiene posibilidades de repetir en la formación inicial y compartir la ofensiva con Kylian Mbappé, el goleador de la Casa Blanca y uno de los tres que tiene el campeonato -los otros son Adrián Liso de Getafe y Tajon Buchanan de Villarreal- con tres anotaciones en dos encuentros.

Kylian Mbappé es uno de los goleadores de La Liga de España con tres tantos Miguel Oses - AP

Mallorca, por su parte, es uno de los 10 equipos que todavía no ganó en el certamen y tendrá la difícil misión de buscar la primera alegría en el Santiago Bernabéu. El elenco que integra Pablo Maffeo, el lateral derecho alguna vez convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina, debutó con una caída frente a Barcelona 3 a 0 y en su anterior presentación igualó con Celta 1 a 1, en ambos juegos como local.

La última vez que Real Madrid y Mallorca se enfrentaron fue el 14 de mayo pasado, por la Liga de España 2024-2025, y ganó el Merengue 2 a 1 en el Santiago Bernabéu con anotaciones de Mbappé y Jacobo Ramón. Martín Valjent descontó para el rojinegro.