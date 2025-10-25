Así quedó conformada la final de la Copa Argentina 2025, tras la derrota de River

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia superaron sus respectivos compromisos de semifinales y se verán las caras en el partido definitorio
Este viernes finalizaron las semifinales de la Copa Argentina 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los dos finalistas: Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. Ambos equipos superaron sus respectivos compromisos de la instancia de los cuatro mejores y se verán las caras en la definición. El ganador, además de levantar el trofeo, se clasificará a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026.
El primero en meterse en la definición fue el Bicho, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito por los goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina (Lucas Zelarayán puso en ventaja parcial al Pirata). Disputará el partido definitorio por primera vez, ya que su mejor actuación había sido en las ediciones 2013-2012 y 2019-2020, cuando quedó eliminado en semifinales a manos de Rosario Central y Boca, respectivamente.
Luego llegó el turno de la Lepra Mendocina, que eliminó por penales a River tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario bajo una lluvia torrencial que azotó el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Disputará la definición de este certamen por primera vez en la historia y sueña con algo aún más grande: ganar para debutar en la Copa Libertadores 2026.
El camino de Argentinos Juniors hacia la final
- Primera ronda: 3 a 0 a Central Norte de Salta.
- Segunda ronda: 3 a 0 a Excursionistas.
- Octavos de final: 2 a 1 a Aldosivi.
- Cuartos de final: 1 a 0 a Lanús.
- Semifinal: 2 a 1 a Belgrano.
El camino de Independiente Rivadavia hacia la final
- Primera ronda: 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires.
- Segunda ronda: 2 a 2 (3 a 1 por penales) a Platense.
- Octavos de final: 2 a 1 a Central Córdoba de Rosario.
- Cuartos de final: 3 a 1 a Tigre.
- Semifinal: 0 a 0 (4 a 3 por penales) a River.
¡LA LEPRA FINALISTA! 🥳💙 pic.twitter.com/fCyYNHOof8— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 25, 2025
Cómo ver online la Copa Argentina 2025
Todos los partidos de la Copa Argentina se transmiten en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto de cada encuentro, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Tabla de campeones de la Copa Argentina
- Boca Juniors - Cuatro títulos (1969, 2012, 2015 y 2020)
- River Plate - Tres (2016, 2017 y 2019)
- Arsenal (2013), Huracán (2014), Rosario Central (2018), Patronato de Paraná (2022), Estudiantes de La Plata (2023) y Central Córdoba (2024) - Uno cada uno
