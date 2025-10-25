LA NACION

Así quedó conformada la final de la Copa Argentina 2025, tras la derrota de River

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia superaron sus respectivos compromisos de semifinales y se verán las caras en el partido definitorio

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Así quedó conformada la final de la Copa Argentina 2025, con los dos mejores equipos del certamen
Así quedó conformada la final de la Copa Argentina 2025, con los dos mejores equipos del certamenCanchallena

Este viernes finalizaron las semifinales de la Copa Argentina 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los dos finalistas: Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. Ambos equipos superaron sus respectivos compromisos de la instancia de los cuatro mejores y se verán las caras en la definición. El ganador, además de levantar el trofeo, se clasificará a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El primero en meterse en la definición fue el Bicho, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito por los goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina (Lucas Zelarayán puso en ventaja parcial al Pirata). Disputará el partido definitorio por primera vez, ya que su mejor actuación había sido en las ediciones 2013-2012 y 2019-2020, cuando quedó eliminado en semifinales a manos de Rosario Central y Boca, respectivamente.

El festejo de los jugadores de Argentinos Juniors luego de eliminar a Belgrano de Córdoba
El festejo de los jugadores de Argentinos Juniors luego de eliminar a Belgrano de Córdoba Prensa Argentinos Juniors

Luego llegó el turno de la Lepra Mendocina, que eliminó por penales a River tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario bajo una lluvia torrencial que azotó el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Disputará la definición de este certamen por primera vez en la historia y sueña con algo aún más grande: ganar para debutar en la Copa Libertadores 2026.

El camino de Argentinos Juniors hacia la final

  • Primera ronda: 3 a 0 a Central Norte de Salta.
  • Segunda ronda: 3 a 0 a Excursionistas.
  • Octavos de final: 2 a 1 a Aldosivi.
  • Cuartos de final: 1 a 0 a Lanús.
  • Semifinal: 2 a 1 a Belgrano.

El camino de Independiente Rivadavia hacia la final

  • Primera ronda: 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires.
  • Segunda ronda: 2 a 2 (3 a 1 por penales) a Platense.
  • Octavos de final: 2 a 1 a Central Córdoba de Rosario.
  • Cuartos de final: 3 a 1 a Tigre.
  • Semifinal: 0 a 0 (4 a 3 por penales) a River.

Cómo ver online la Copa Argentina 2025

Todos los partidos de la Copa Argentina se transmiten en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto de cada encuentro, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.

Tabla de campeones de la Copa Argentina

  • Boca Juniors - Cuatro títulos (1969, 2012, 2015 y 2020)
  • River Plate - Tres (2016, 2017 y 2019)
  • Arsenal (2013), Huracán (2014), Rosario Central (2018), Patronato de Paraná (2022), Estudiantes de La Plata (2023) y Central Córdoba (2024) - Uno cada uno
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. River, por la Copa Argentina 2025
    1

    En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy

  2. Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
    2

    Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

  3. Horario de Independiente Rivadavia vs. River Plate, por la Copa Argentina 2025
    3

    Horario de Independiente Rivadavia vs. River Plate, por la Copa Argentina 2025

  4. Así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2025
    4

    Así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2025

Cargando banners ...