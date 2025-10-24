Por qué no hay partidos del Torneo Clausura 2025 este fin de semana

La decimocuarta jornada debía disputarse en estos días, pero se postergó; se disputarán tres encuentros pendientes para acomodar el calendario
Este fin de semana, la pelota no rodará en la Primera División del fútbol argentino. Luego de varias fechas ininterrumpidas, el Torneo Clausura 2025 tendrá una pausa justificada por las elecciones legislativas. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encontró la “excusa perfecta” para completar o disputar los dos partidos pendientes: el segundo tiempo de Sarmiento vs. Rosario Central de la fecha 7, el encuentro entre Independiente vs. Platense de la sexta jornada y el compromiso entre Boca y Barracas Central de la fecha 12.
El duelo entre el Verde y el Canalla debió suspenderse en el entretiempo, con un 0 a 0 parcial, por una intensa tormenta que azotó Junín. El cotejo entre el Rojo y el Calamar, en tanto, no se disputó porque estaba programado para los días posteriores al histórico conflicto en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, entre hinchas del local y de Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025. Por último, el xeneize y el Guapo no se enfrentaron por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Del campeonato local participan los mismos 30 clubes que en el Apertura, que se disputó en el primer semestre de este 2025. Los equipos se dividen en dos grupos y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su zona, afronta un interzonal y un clásico duelo contra su club “pareja”. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.
Los puntos que los equipos suman en el Clausura se cuentan en las tablas Anual y, también, en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año tiene en consideración las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.
Todos los partidos de la fecha 14
- Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan
- River vs. Gimnasia de La Plata
- Vélez vs. Talleres
- Banfield vs. Lanús
- Belgrano vs. Tigre
- Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
- Platense vs. Sarmiento
- Defensa y Justicia vs. Huracán
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
- Barracas Central vs. Argentinos Juniors
- Central Córdoba vs. Racing
- Independiente vs. Atlético Tucumán
- Estudiantes de La Plata vs. Boca
- Instituto vs. Rosario Central
- Newell’s vs. Unión de Santa Fe
