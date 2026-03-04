¿Italia juega el Mundial 2026?

La selección de Italia es una de las más importantes del planeta, más por su rica historia que por su presente porque tiene cuatro títulos en Mundiales -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-, pero no disputó los de Rusia 2018 y Qatar 2022 y tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014 fue eliminado en la etapa de grupos. Actualmente, no está entre los 42 clasificados a la Copa del Mundo Estados Unidos-México-Canadá 2026 y buscará quedarse con uno de los seis cupos disponibles a través de un repechaje.

La Azzurra se ubicó segunda en la zona I de las Eliminatorias del Viejo Continente que organizó la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) con 18 unidades producto de seis triunfos y dos derrotas, ambas contra Noruega que dominó la tabla de posiciones con puntaje perfecto (24 de 24). Así, no pudo ingresar de forma directa a la cita ecuménica y accedió a la reclasificación.

La selección de Italia tiene la presión de que es favorita en su repechaje para llegar al Mundial 2026 FRANCK FIFE - AFP

El sorteo de los repechajes ubicó al combinado de Gennaro Gattuso en el A con tres rivales de menor envergadura, pero que quieren sorprenderlo. En semifinales, enfrentará a Irlanda del Norte el jueves 26 de marzo como local en el New Balance Arena, el estadio de Atalanta ubicado en Bergamo.

En caso de imponerse, en la definición chocará contra el ganador de Gales vs. Bosnia & Hezergovina. Por la ubicación en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), contra cualquiera de esos rivales volvería a ser anfitrión.

Repechaje A de Europa

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.

Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.

Final

Italia o Irlanda del Norte vs. Gales o Bosnia & Hezergovina - Martes 31 de marzo.

El repechaje A de Europa, con Italia Canchallena

Italia, si gana el repechaje A de Europa, irá al Grupo B de la Copa del Mundo con Canadá, Qatar y Suiza. Su clasificación significaría su regreso a las citas ecuménicas después de 16 años y dos ediciones como el gran ausente.

Su debut sería el viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto frente al local. Posteriormente, enfrentará a los suizos el jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles mientras que en la última jornada se medirá con los asiáticos el miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Las actuaciones de Italia, Mundial por Mundial