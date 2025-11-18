Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial Sub 17 2025

Este martes finalizaron los octavos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos: Portugal, Suiza, Marruecos, Brasil, Austria, Japón, Burkina Faso e Italia. La selección argentina, por su parte, ya no participa del certamen: quedó eliminada en 16vos tras perder por penales ante México, luego del empate 2 a 2 en tiempo reglamentario por los goles de Ramiro Tulián y Fernando Closter para el seleccionado albiceleste, y el doblete de Luis Gamboa para el combinado azteca.

En el sector izquierdo del cuadro, los portugueses vapulearon a los mexicanos por 5 a 0 con tantos de Rafael Quintas, Martim Guedes, Miguel Figueiredo, Yoan Pereira y Anísio Cabral, el delantero de Benfica que se mantiene como el máximo goleador de lo que va de la Copa del Mundo. Luego, los suizos le ganaron a Irlanda por 3 a 1 con goles de Adrien Llukes, Sandro Wyss y Mladen Mijajlovic (Vinnie Leonard descontó para los irlandeses). Los brasileros, por su parte, vencieron por penales a Francia tras igualar 1 a 1 por las anotaciones de Pietro Tavares -B- y Remi Himbert -F-. Por último, los marroquíes eliminaron a Mali por 3 a 2 con un doblete de Ismail El Aoud y otro gol de Ziyad Baha (Raymond Bomba y Seydou Dembele anotaron para los malienses).

En el lado opuesto, los italianos derrotaron a Uzbekistán en el mejor partido de octavos, que terminó 3 a 2. Los tantos del conjunto europeo fueron convertidos por Idrissa Dauda Amihere y Thomas Campaniello por duplicado; mientras que Amirkhon Muradov y Azizbek Erimbetov convirtieron para los uzbekos. Más tarde, los burkineses dejaron en el camino a Uganda desde los doce pasos luego del 1 a 1 en los 90′ reglamentarios por los goles de Alassana Bagayogo -BF- y Arafat Nkoola -U-, mismo resultado con el que los japoneses vencieron a Corea del Norte tras los tantos de McGhee Jelani -J- y Ri Hyok-gwang -C-. Por otro lado, los austríacos golearon a Inglaterra por 4 a 0 con dos goles de Johannes Moser y sendas anotaciones de Hasan Deshishku e Ifeanyi Ndukwe.

Thomas Campaniello convirtió dos goles en el triunfo de Italia frente a Uzbekistán Chris Ricco - FIFA

Resultados de los octavos de final

Burkina Faso 1 (5) - (3) 1 Uganda.

Italia 3 - 2 Uzbekistán.

Portugal 5 - 0 México.

Brasil 1 (4) - (3) 1 Francia.

Suiza 3 - 1 Irlanda.

Japón 1 (5) - (4) 1 Corea del Norte.

Austria 4 - 0 Inglaterra.

Marruecos 3 - 2 Mali.

Así quedaron definidos los cuartos de final

Portugal vs. Suiza.

Marruecos vs. Brasil.

Austria vs. Japón.

Italia vs. Burkina Faso.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.