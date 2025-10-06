Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20 2025, con la Argentina

El Mundial Sub 20 que se realiza en Chile, concluida la etapa de grupos después de 36 encuentros, tiene los 16 seleccionados que avanzaron a octavos de final y siguen en carrera por el prestigioso título que entrega la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y, entre ellos, la selección argentina.

Los combinado que se clasificaron como primero de sus respectivas zonas son, además del combinado nacional dirigido por Diego Placente, Japón, Ucrania, Marruecos, Estados Unidos y Colombia. Fueron escoltas Chile, Paraguay, México, Italia, Sudáfrica y Noruega mientras que los cuatro mejores terceros fueron Corea del Sur, España, Francia y Nigeria.

Los equipos que quedaron eliminados y se despidieron del torneo son Egipto, Nueva Zelanda, Panamá, Brasil, Australia, Cuba, Nueva Caledonia y Arabia Saudita.

El certamen tendrá un receso de un día y el próximo martes iniciará la ronda de 16 equipos. Los ocho conjuntos que se impongan en sus respectivos cruces avanzarán a cuartos de final, programados para el fin de semana del 11 y 12 de octubre. Las semifinales se jugarán el miércoles 15 mientras que la definición tendrá lugar el domingo 19, un día después del cotejo por el tercer lugar.

Los partidos de la Copa del Mundo se reparten en cuatro estadios: el Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago; el Elías Figueroa Brander de Valparaíso; el escenario El Teniente de Rancagua; y el Fiscal de Talca.

La selección argentina avanzó a octavos de final con puntaje perfecto y enfrentará a Nigeria JAVIER TORRES - AFP

Octavos de final del Mundial Sub 20

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Chile vs. México - Martes 7 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Argentina vs. Nigeria - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Nacional de Santiago.

Ucrania vs. España - Martes 7 de octubre a las 16.30 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Colombia vs. Sudáfrica - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Fiscal de Talca.

Estados Unidos vs. Italia - Jueves 9 de octubre a las 16.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Marruecos vs. Corea del Sur - Jueves 9 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Paraguay vs. Noruega - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

Japón vs. Francia - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Cuartos de final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Sábado 11 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Sábado 11 de octubre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca.

Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 - Domingo 12 de octubre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 - Domingo 12 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Semifinales

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Miércoles 15 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Miércoles 15 de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 1 vs. Perdedor partido 2 - Sábado 18 de octubre a las 16 en el estadio Nacional de Santiago.

Final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Domingo 19 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Italia, subcampeón en Argentina 2023, sigue en carrera por el título del Mundial Sub 20 JAVIER TORRES� - AFP�

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia del campeonato es mucho más reciente que la del de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La Copa del Mundo para menores de 20 años tuvo su primera vez en Túnez 1977 y la última en Argentina 2023, sin actividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid-19. Hubo 23 citas ecuménicas y el máximo campeón es el equipo albiceleste con seis estrellas, una más que Brasil.