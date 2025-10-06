Así quedaron las tablas de posiciones en el Mundial Sub 20 Chile 2025, grupo por grupo

Concluyó este domingo la etapa de grupos del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile y, tras 36 partidos, se definieron los 16 equipos de los 24 participantes que avanzaron a octavos de final por haber sido primero o segundo de sus respectivas zonas o como uno de los mejores terceros.

En el grupo A Japón logró el primer puesto con puntaje perfecto y lo siguió Chile con tres unidades. Ambos se metieron en la siguiente instancia por sobre Egipto y Nueva Zelanda, que también acumularon tres tantos pero quedaron con peor diferencia de goles que los trasandinos y, en el caso de los africanos, ni siquiera pudieron ser uno de los mejores terceros. En el B se clasificaron Ucrania, Paraguay y Corea del Sur y quedó afuera Panamá porque se ubicó último.

España derrotó a Brasil 1 a 0 y lo eliminó del Mundial Sub 20 Esteban Felix - AP

En el grupo C la gran sorpresa fue la eliminación de Brasil, que terminó cuarto con apenas una unidad y se despidió prematuramente del torneo. Marruecos, México y España avanzaron en ese orden.

El D lo dominó la selección argentina con tres victorias sobre Cuba, Australia e Italia. La Azzurra fue su escolta mientras que los oceánicos y lo centroamericanos quedaron afuera. En el E, en tanto, Estados Unidos, Sudáfrica y Francia relegaron a Nueva Caledonia, el peor combinado del campeonato mientras qu el F Colombia, Noruega y Nigeria dieron un paso más y se despidió Arabia saudita.

Fixture del Mundial Sub 20 Chile 2025

Grupo A

Fecha 1

Japón 2-0 Egipto.

Chile 2-1 Nueva Zelanda.

Fecha 2

Egipto 1-2 Nueva Zelanda.

Chile 0-2 Japón.

Fecha 3

Egipto 2-1 Chile.

Nueva Zelanda 0-3 Japón.

Grupo B

Fecha 1

Corea del Sur 1-2 Ucrania.

Paraguay 3-2 Panamá.

Fecha 2

Panamá 1-1 Ucrania.

Corea del Sur 0-0 Paraguay.

Fecha 3

Panamá 1-2 Corea del Sur.

Ucrania 2-1 Paraguay.

Grupo C

Fecha 1

Marruecos 2-0 España.

Brasil 2-2 México.

Fecha 2

España 2-2 México.

Brasil 1-2 Marruecos.

Fecha 3

España 1-0 Brasil.

México 1-0 Marruecos.

Grupo D

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia 2-2 Cuba.

Argentina 4-1 Australia.

Fecha 3

Argentina 1-0 Italia.

Australia 3-1 Cuba.

Grupo E

Fecha 1

Francia 2-1 Sudáfrica.

Estados Unidos 9-1 Nueva Caledonia.

Fecha 2

Estados Unidos 3-0 Francia.

Sudáfrica 5-0 Nueva Caledonia.

Fecha 3

Sudáfrica 2-1 Estados Unidos.

Nueva Caledonia 0-6 Francia.

Grupo F

Fecha 1

Noruega 1-0 Nigeria.

Colombia 1-0 Arabia Saudita.

Fecha 2

Colombia 0-0 Noruega.

Nigeria 3-2 Arabia Saudita.

Fecha 3

Nigeria 1-1 Colombia.

Arabia Saudita 1-1 Noruega.

Octavos de final del Mundial Sub 20

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.