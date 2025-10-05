Así quedó el Reducido de la Primera Nacional 2025

Tras la primera etapa, 14 clubes más el perdedor de la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza competirán por el segundo ascenso a la Liga Profesional
- 3 minutos de lectura'
Concluyó este domingo la primera etapa de la Primera Nacional 2025 y se definió, además de los equipos que competirán por el título y primer ascenso a la Liga Profesional, los que disputarán el Reducido por el segundo cupo a la máxima categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza lideraron las zonas A y B, respectivamente, y jugarán la final por el título y primer boleto a la elite en un estadio neutral. El perdedor, se incorporará al Reducido en los cuartos de final junto a los siete conjuntos que superen la primera fase. Dicha instancia la afrontarán los elencos que se ubicaron entre el segundo y octavo lugar de cada uno de los grupos.
Los equipos que accedieron al repechaje desde la zona A son Atlanta, Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro de Salta, San Miguel, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú de Mendoza y Patronato de Paraná. Cerraron su participación en la temporada Colegiales, Racing de Córdoba, Ferro, Los Andes, Guemes, Quilmes, All Boys y Almagro.
Desde el grupo B ingresaron Estudiantes Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy, Temperley, Agropecuario de Carlos Casares y Chaco For Ever. Se quedaron afuera Chacarita, Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, San Telmo, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Central Norte y Colón de Santa Fe. Los dos últimos de cada zona, descendieron a la tercera categoría: Arsenal, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate.
Reducido de la Primera Nacional 2025
Primera ronda
- Atlanta vs. Chaco For Ever.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato de Paraná.
- Tristán Suárez vs. Agropecuario.
- Estudiantes de Buenos Aires vs. Deportivo Maipú.
- Gimnasia y Tiro de Salta vs. Temperley.
- Deportivo Morón vs. San Martín de Tucumán.
- Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel.
La primera fase del Reducido es a partido único en el estadio del mejor ubicado en la etapa inicial, que incluso tiene ventaja deportiva porque le alcanza con un empate para meterse en la siguiente ronda.
Los siete clubes que se impongan en sus respectivos cruces disputará los cuartos junto al perdedor de la definición entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza. Para definir los duelos de la ronda de ocho conjuntos, que tendrá cotejos de ida y vuelta con ventaja deportiva para el mejor preclasificado, se armará una tabla general en la que Madryn o el Lobo mendocino será el primer sembrado y el resto de los equipos se ordenarán en relación a cómo se ubicaron en la fase de grupos.
Desde entonces, habrá llavés de eliminación directa hasta la final en la se decidirá el segundo boleto a la Liga Profesional.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Primera Nacional
El día del arquero. Un gol de arco a arco en el ascenso argentino: el derechazo bajo la lluvia que sorprendió a todos
"La pasamos mal". Colón, cronología de un derrumbe: el campeón que en cuatro años quedó al borde del precipicio
"Roza lo bizarro". Lo llamaban el club modelo y hoy pena para evitar otro descenso: Ferro y las razones de una maldición que lleva 25 años
- 1
Argentina le ganó a Italia, quedó primera en el grupo y ahora piensa en el tramo decisivo
- 2
Argentina venció a Italia con un golazo, sigue con el puntaje ideal y reafirmó su candidatura en el Mundial
- 3
En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy
- 4
Finalissima 2025: cuándo se juega el partido entre la Argentina y España