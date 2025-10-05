Así quedó el Reducido de la Primera Nacional 2025

Concluyó este domingo la primera etapa de la Primera Nacional 2025 y se definió, además de los equipos que competirán por el título y primer ascenso a la Liga Profesional, los que disputarán el Reducido por el segundo cupo a la máxima categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza lideraron las zonas A y B, respectivamente, y jugarán la final por el título y primer boleto a la elite en un estadio neutral. El perdedor, se incorporará al Reducido en los cuartos de final junto a los siete conjuntos que superen la primera fase. Dicha instancia la afrontarán los elencos que se ubicaron entre el segundo y octavo lugar de cada uno de los grupos.

Los equipos que accedieron al repechaje desde la zona A son Atlanta, Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro de Salta, San Miguel, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú de Mendoza y Patronato de Paraná. Cerraron su participación en la temporada Colegiales, Racing de Córdoba, Ferro, Los Andes, Guemes, Quilmes, All Boys y Almagro.

Desde el grupo B ingresaron Estudiantes Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy, Temperley, Agropecuario de Carlos Casares y Chaco For Ever. Se quedaron afuera Chacarita, Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, San Telmo, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Central Norte y Colón de Santa Fe. Los dos últimos de cada zona, descendieron a la tercera categoría: Arsenal, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate.

Reducido de la Primera Nacional 2025

Primera ronda

Atlanta vs. Chaco For Ever.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato de Paraná.

Tristán Suárez vs. Agropecuario.

Estudiantes de Buenos Aires vs. Deportivo Maipú.

Gimnasia y Tiro de Salta vs. Temperley.

Deportivo Morón vs. San Martín de Tucumán.

Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel.

La primera fase del Reducido es a partido único en el estadio del mejor ubicado en la etapa inicial, que incluso tiene ventaja deportiva porque le alcanza con un empate para meterse en la siguiente ronda.

Los siete clubes que se impongan en sus respectivos cruces disputará los cuartos junto al perdedor de la definición entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza. Para definir los duelos de la ronda de ocho conjuntos, que tendrá cotejos de ida y vuelta con ventaja deportiva para el mejor preclasificado, se armará una tabla general en la que Madryn o el Lobo mendocino será el primer sembrado y el resto de los equipos se ordenarán en relación a cómo se ubicaron en la fase de grupos.

Desde entonces, habrá llavés de eliminación directa hasta la final en la se decidirá el segundo boleto a la Liga Profesional.